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塵肺症患者 罹癌率是常人8倍

陳弘逸
義大醫院提醒，塵肺症患者，罹患肺癌風險為常人的八倍，因此，從事易吸入粉塵的工作者應適時做好防護，以免誘發相關疾病。(圖：義大醫院提供)
義大醫院提醒，塵肺症患者，罹患肺癌風險為常人的八倍，因此，從事易吸入粉塵的工作者應適時做好防護，以免誘發相關疾病。(圖：義大醫院提供)

台灣一名年約59歲男子，從事石雕工作40年，近期卻因咳嗽、胸痛、喉嚨有異物感，甚至還曾吐出如石頭般的白色沉積物，便前往醫院就診，經檢查發現，該男罹患塵肺症，可能是長期吸入粉塵所致，由醫療團隊收治住院，歷經一個多月治療，才得以康復出院。院方也提醒，從事易吸入粉塵的工作者，應做好適時做好防護，以免誘發相關疾病。

據了解，該名男子從事石雕工作長達40年，因咳嗽、胸痛、喉嚨有異物感，甚至還曾吐出如石頭般的白色異物，便前往義大醫院就醫，並向醫院表示，此狀況，已長達2年之久。

經義大醫院診斷，男子確診為塵肺症，由醫療團隊收治住院，歷經一個多月治療，才得以康復出院。

義大醫院胃腸肝膽科醫師吳翊綝指出，若從事易吸入粉塵的工作，長期未戴口罩，吸入大量粉塵，導致氣管及肺縱膈腔鈣化沉積，就容易罹患塵肺症。

吳翊綝表示，由於鈣化的沉積物，堆積於食道旁，才會造成反覆食道組織磨損、發炎，長久以來形成食道至縱膈腔的廔管，因此，患者才會吐出、咳出如石頭般的白色沉積物。

義大醫院提醒，塵肺症患者罹患肺癌風險為常人的8倍，因此，從事易吸入粉塵的工作者，應該適時做好防護，以免誘發相關疾病。

74(備--)經義大醫院診斷，男子確診為塵肺症。(圖：義大醫院提供)
74(備--)經義大醫院診斷，男子確診為塵肺症。(圖：義大醫院提供)

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