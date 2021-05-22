平時養成勤洗手習慣 可預防病毒性腸胃炎

要預防腸病毒必須養成勤洗手的好習慣，特別是在進食前及排便後。(本報資料照片)

家中小孩上幼兒園後，常因為發燒被要求回家，回到家又吐又拉吃不下，往往讓家長心急又束手無策，台灣 衛生福利 部金門醫院小兒科醫師莊曜鴻表示，這是典型的病毒性腸胃炎，要預防必須在平時就養成洗手的好習慣，特別是在進食前及排便後。至於病童若缺水，可以靠兒童專用的口服電解質液來補充，但是一般家長經常使用運動飲料或果汁補充，反而不適合腸胃炎時使用。

莊曜鴻說，病毒性腸胃炎指的是因病毒感染後導致患者胃、小腸、大腸發炎，造成各種腸胃道症狀，患者可能因為脫水或電解質不平衡住院就醫，嚴重時甚至有生命危險。常見的病毒感染包括由輪狀病毒、諾羅病毒、腺病毒所引起，其中輪狀病毒與諾羅病毒主要在每年11月到隔年3月流行，輪狀病毒更是造成小於5歲的孩童腹瀉最主要原因。

病毒性腸胃炎的孩童會出現發燒、嘔吐、腹痛與水狀腹瀉等症狀，病童的精神活力與胃口也會跟著下降，甚至造成排尿減少，在適當處理下，通常症狀會持續三到七天。

在飲食方面，腸胃炎的孩子在初步補充水分後可以正常飲食，好讓受損的腸道盡快修復。大部分造成腸胃炎的病毒目前仍然沒有疫苗 可施打。