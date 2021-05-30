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年長淚不停 小心急性淚囊炎

張睿廷
女主管怎麼老是淚眼汪汪？眼科醫師：是鼻淚管阻塞。（本報資料照片）
女主管怎麼老是淚眼汪汪？眼科醫師：是鼻淚管阻塞。（本報資料照片）

流目油、眼淚整天流不停，是不少長者的困擾，53歲梁太太近來眼睛會自動蓄滿淚水，隨時溢出，甚至出現眼頭紅腫、流膿。

醫師診斷是「鼻淚管阻塞」造成的「急性淚囊炎」，透過內視鏡重建淚液通道，梁太太總算不再為眼淚所苦。

台灣慈濟醫院眼科部主治醫師何旻潔指出，眼睛因吹風、異物、打呵欠等刺激而流淚是正常的，但若成天都感覺眼睛有水、流淚，建議到眼科檢查，以免因鼻淚管阻塞初期症狀不明顯，延誤治療。

「淚液」有保護眼球、潤滑角膜、排除眼睛雜質等功能，人體多餘的淚水，會從眼睛內側的鼻淚管流到鼻腔排出，一旦鼻淚管阻塞，淚水無法從鼻腔排除，積聚眼眶，便是「溢淚」。眼科醫師指出，若未適時處理，可能因淚水積聚導致視力模糊、發炎、感染，嚴重時甚至有蜂窩性組織炎的危險。

何旻潔指出，鼻淚管阻塞原因繁多，可分先天、後天性兩種。鼻淚管在鼻腔出口有一個瓣膜，通常出生後會打開暢通，但有2%至6%的嬰兒出生時，此瓣膜未完全暢通，造成先天性鼻淚管阻塞。

至於後天阻塞原因，她說，以老化、結膜炎、感染造成的沾黏，或是外傷最常見，另外，一些鼻腔疾病、化學或放射療法、腫瘤也可能造成鼻淚管阻塞。

當病人因溢淚求診，醫師會以細隙燈檢查淚膜高度，輔以「螢光染劑測試」或「淚囊沖洗」確認鼻淚管阻塞程度，若只是輕微阻塞，多數患者的鼻淚管會在淚囊沖洗時被疏通，同時達到治療效果。

一旦阻塞嚴重，則會透過「氣球擴張術」或「淚囊鼻腔吻合術」治療。何旻潔指出，「氣球擴張術」雖可撐開狹窄處，置放人工鼻淚管，但成功率僅約50%至60%，且術後有再度狹窄的可能，因此只適用於中等程度的阻塞。

何旻潔說，新式的「內視鏡淚囊鼻腔吻合術」結合內視鏡，從鼻腔進入手術，可免於顏面瘀青、留疤和韌帶破壞，醫師切除骨骼、掀開瓣膜後，置入可吸收的固定用海綿與暫時性的人工鼻淚管，3個月後取出，即可成為永久性通道，成功率可達85至90%，病人不會有異物感。

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