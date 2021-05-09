婦女更年期心悸、失眠、情緒不穩 賀爾蒙療法助改善

東元綜合醫院婦產科主治醫師陳珮凌建議，受到更年期症候群困擾的女性，可向婦產科醫師求診。圖／東元綜合醫院提供

台灣 新竹一名46歲的王小姐最近半年來月經量明顯減少，甚至出現一個月都沒來的情況，而且時不時會突然心悸，就算開冷氣還是覺得很熱、不好入睡，白天覺得很疲倦又煩躁，曾求診心臟科和精神科，卻仍沒有改善，最後在婦產科接受「更年期賀爾蒙療法」，睡眠品質改善很多，心悸情形不再發生，情緒也不會大起大落了。

東元綜合醫院婦產科主治醫師陳珮凌指出，「更年期」是從有生育能力到不能生育狀態的過渡時期，在最後一次月經後連續12個月以上不再有月經，即為「停經」，而停經是卵巢功能喪失造成永久月經終止。

女性在停經前2至5年會處於停經過渡期，月經流量、持續天數、周期不穩定情形會增加，常伴隨熱潮紅、心悸、盜汗、失眠 、關節疼痛和情緒不穩；而更年期的診斷，主要憑據年齡與症狀，不需要抽血檢驗，不過當有不確定因素時，可以透過促濾泡激素（FSH）檢測 。

陳珮凌表示，雌激素（女性荷爾蒙）降低引起的症狀就稱為「更年期症候群」，且雌激素下降的速度越快，症狀越明顯，可使用「更年期荷爾蒙療法」緩解，因更年期症候群是雌激素降低造成的，所以荷爾蒙是改善血管舒縮症狀有效的藥物。

這種療法適用於不到60歲就有血管舒縮症狀患者，或是停經後10年內的婦女、或是45歲以前就停經者，不僅能改善血管舒縮症狀，還可預防骨質疏鬆症以及心血管疾病，減少婦女骨折與大腸癌的發生；如果只有生殖泌尿症狀者，就給予陰道局部雌激素即可，有效又能避免全身性藥物可能的帶來的噁心、水腫、子宮出血或是乳房脹痛等副作用。

陳珮凌也說，單用全身性雌激素是會增加子宮內膜癌的風險，因此保有子宮的婦女要合併使用黃體素預防子宮內膜癌，但剛停經就補充荷爾蒙的婦女，以及子宮切除只用雌激素者，並不會增加乳癌的罹患率；排除乳癌、子宮內膜癌、嚴重肝功能障礙、三酸甘油脂過高、靜脈栓塞、不明原因的子宮出血等禁忌病症患者，更年期使用賀爾蒙治療利大於弊。