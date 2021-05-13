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便秘、失眠、憂鬱 留意帕金森氏症警訊

黃安琪
帕金森氏症病患者症狀表現多樣，有些病友手腳不會顫抖、肢體不會僵硬。（本報資料照片）
帕金森氏症病患者症狀表現多樣，有些病友手腳不會顫抖、肢體不會僵硬。（本報資料照片）

帕金森氏症無法治癒，九成以上為原發性帕金森，找不出罹病原因，在治療上是一段長達20年以上的漫長旅途。病友除透過藥物、非藥物、手術治療等改善動作障礙，那些易被忽略的非動作障礙症狀，如失眠、嗅覺喪失、便秘及憂鬱、焦慮等情緒變化隱而不顯，治療的旅途上須兼顧身心治療照顧。

帕金森氏症不亞於阿茲海默症，是第二常見的神經退化性疾病。台北榮民總醫院一般神經科主治醫師蔣漢琳說，帕金森氏症是因大腦中不正常的蛋白質累積，導致神經傳導物質多巴胺不足，促使運動神經調節的迴路失靈，動作因而出現障礙，在執行上難以精準。

症狀多樣 情緒障礙難察覺

而除了多巴胺以外，其他的神經傳導物質也會被影響，因而會產生憂鬱、焦慮等情緒症狀，卻很難令人直接聯想成與帕金森氏症相關。

帕金森氏症愈早介入治療，能改善動作緩慢、手抖、肢體僵硬等動作障礙症狀，維持運動的正常功能，保有較長時間的生活品質，延緩失能。蔣漢琳表示，帕金森氏症的治療，目前有四類型藥物，皆以維持多巴胺的量與持久為主軸。

第一類藥物為直接補充多巴胺、第二類為多巴胺接受體促效劑、第三類為阻止多巴胺代謝的分解酵素抑制劑，第四類為與其他神經傳導物質相關的藥物。

蔣漢琳說，帕金森氏症患者症狀表現多樣，有些病友手腳不會顫抖、肢體不會僵硬、有些病友會提早出現步行障礙問題，或已伴隨失智，或同時有情緒低落等憂鬱狀況，多巴胺接受體促效劑雖可稍微改善病患情緒，但如憂鬱較為嚴重，一種藥未必足夠，整體治療仍會依據藥物作用與副作用、年齡，或考量非動作礙障症狀、病患的耐受度等進行組合。

考量病友的身心狀況，憂鬱、焦慮等非動作障礙症狀，有時會伴隨著動作障礙症狀出現，有時會在更早期，於動作障礙尚未出現前，病患就有憂鬱情形。隨著病程愈到晚期，部份病患出現精神、失智等狀況，與家人溝通出現障礙、藥物遵從度降低，照顧者需花費更多精力長期照顧。

勿隨意停藥減藥 白白犧牲蜜月期

其他治療方式，則包含非藥物治療如運動、復健等，或當藥物治療過了「蜜月期」，病友最擔心藥效區間變窄，藥效愈來愈不穩定，如當藥物濃度太高可能出現異動症，或當藥物濃度太低，身體想動卻動不了，突然斷電卡住，稱為「開關現象」。

當治療出現開關現象，蔣漢琳說，部分符合條件的病患會開始考慮是否進行深腦刺激術，手術會於大腦植入電極和在左前胸皮下處植入電池刺激器，透過持續性的電刺激，減緩開關現象的發生。

蔣漢琳說，由於初期藥物治療能大幅改善動作障礙症狀，能有好的生活品質，病患會有一段甜美的蜜月期，大約可維持五年的時間。但若未及早診斷、延遲治療，或自行調整藥物劑量甚至停藥，症狀將持續惡化，也會犧牲掉前半段的蜜月期，提醒病友勿隨意調整用藥，也呼籲民眾對帕金森氏症徵兆提高警覺。

帕金森手指操 簡易自篩判斷

帕金森氏症包含十大徵兆，民眾可透過檢測量表自我評估，並觀察自身與家人在日常動作上，是否有不對稱的肢體變慢，或身體有無僵硬狀況，及休息靜止時手腳是否會不自主地顫動等，並不忘關心家人情緒狀況。

為鼓勵自我篩檢帕金森氏症，台灣動作障礙學會建議50歲以上民眾，可透過簡單的「帕金森手指操」自我檢測，將右手伸直後打開手指，上下手指輕碰25下後，再換左手做，過程中如速度改變、動作變慢、停頓打不開或開合大小改變，可進一步確認後至神經內科就醫。

蔣漢琳說，帕金森氏症雖無法治癒，但透過藥物、非藥物或手術治療等，病友的治療旅程已有長達20年、甚至30年的例子，鼓勵病友遇到藥物問題、開關現象時，積極與醫師討論、調整用藥。

檢測 失智 台灣

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