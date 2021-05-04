輕熟女「女聲」變「男聲」竟是肢端肥大症惹禍

（圖：健康醫療網提供）

一名現年約30歲的輕熟女，近期發現聲音逐漸低沉，且手指似乎愈發腫大，已訂製好的婚戒也戴不下，甚至出現複視情況，該患者意識到不對勁，於是到新陳代謝科求診，才發現是罕見的肢端肥大症。

排灣林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師陳怡文醫師指出，該病患初診時，血壓值很高，每天須靠三種藥物才能控制，經進一步診斷後發現，該病患不僅因腦下垂體腫瘤壓迫到視神經，確診罹患肢端肥大症，且甲狀腺也發現有乳突癌， 經多種治療後目前使用新型長效注射凝膠劑，仍持續追蹤控制中。陳怡文醫師說道，「過去治療都只單純認為是高血壓 的問題，而忽略上述症狀也可能是肢端肥大症引起的共病。」

外觀面容改變要當心

陳怡文醫師表示，肢端肥大症起因於體內生長激素分泌過多，男女比約1：1， 發病年齡以40～50歲最多，會令患者的外觀產生改變，如額頭變寬變高、顴骨 變高、鼻子變大、嘴唇增厚、舌頭變大、戽斗；也有人因肢端肥大症導致聲音低沉、經常性頭痛、呼吸困難、視野變窄、陽痿、過早停經等現象。「臨床上常見病患抱怨婚戒戴不下、鞋子越穿越大、甚至連安全帽都戴不了。」但由於疾病進程緩慢，平均需5至7年才可察覺，除非身邊親友提醒，否則不太容易發現自己外貌出現變化。

肢端肥大症共病多

陳怡文醫師分析，由於確診通常都已經是罹病後數年，許多病患也同時合併高血壓、糖尿病 、心血管疾病、關節炎等疾病，也有些人是因其他共病症就醫，不見得會立刻發現是肢端肥大症引起。患者若延誤就醫，又未經適當治療，通常預後較差，據統計平均壽命比常人約減少10年左右，「研究發現，由於生長激素會刺激體內器官細胞的生長，如大腸癌、甲狀腺癌等的發生機率也較一般人高。」

陳怡文醫師提醒，若家中沒有高血壓或糖尿病家族史，生活飲食也正常，卻出現面部或四肢的改變、手腳肥厚或異常難控制的高血壓時，應主動前往新陳代謝科就醫檢查，及早揪出肢端肥大症。

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