我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

流行性腦脊髓膜炎 發燒嘔吐是警訊

黃惠群
新竹一名5歲女童確診流行性腦脊隨炎，甚至出現猛爆性紫斑。（圖：台灣兒童感染症醫學會提供）
新竹一名5歲女童確診流行性腦脊隨炎，甚至出現猛爆性紫斑。（圖：台灣兒童感染症醫學會提供）

一名5歲女童平時身體健康，某天突然整日高燒不退、腹痛嘔吐，送至診所後又轉診至大醫院，病況還持續惡化，陸續出現猛爆性紫斑、低壓休克、出血、腎臟衰竭，確診為流行性腦脊髓膜炎。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌提醒，一般人對流行性腦脊髓膜炎所知甚少，呼籲民眾留意流行性腦脊髓膜炎「4」大症狀、牢記預防「2」招，透過疫苗接種超前部署保護力，才能遠離「4」大併發症傷害。

流行性腦脊髓膜炎是一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，透過鼻咽喉分泌物或飛沫傳染，潛伏期約2至10天，根據統計，全球每年約有超過200萬人遭受腦膜炎危害，近30萬人死亡 ，因併發症而生活失能人數高達50萬人。目前中東、非洲等地為高盛行區，每年平均奪走數千條人命。

邱南昌表示，感染流行性腦脊髓膜炎的高風險族群，有一歲以下嬰兒及免疫力差族群，如持續性補體缺損、脾臟功能受損及人體免疫缺乏病毒感染者等；一歲以下嬰兒因免疫系統發展尚未完全，離開母體後，來自母親的抗體保護力開始消退，是所有年齡層中發生率最高的年齡層，且台灣確診個案中，高達3成為嬰幼兒。

收治5歲女童的新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕表示，女童送至急診後就出現猛爆性紫斑，後來確診為流行性腦脊髓膜炎，陸續出現低壓休克、出血、腎臟衰竭，幸透過抗生素、插管治療、使用升壓藥物、血液透析，逐漸穩定病況，現在女童身體狀況良好，還參加田徑隊，猛爆性紫斑的傷口也沒有留下疤痕。

邱南昌指出，流行性腦脊髓膜炎一旦流行，每10位健康者中即有1人為無症狀帶原者，若長時間或密切接觸帶菌者，接觸者發病機率為一般人的500至800倍，各年齡層中，青少年的帶菌率最高，較其他年齡層高出1.8至5.3倍。

2017年台灣便曾發生群聚感染事件，確診3名案例，初期症狀均為發燒、頭痛、噁心、全身痠痛，後來更有1人死亡。邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎有「高度致死性」，可在24小時內從非特殊症狀，快速進展至死亡，因患者常缺乏立即治療，每2人就有1人死亡，更有5至20％的患者直接進展到最嚴重的腦炎。

因此，邱南昌提醒，成人若出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等「4」大症狀，定要立即就醫。平時預防應牢記「2」招，保持個人衛生、戴口罩，避免接觸呼吸道症狀病人，要前往國外盛行地區，務必接種疫苗。方能遠離患病後有腦性麻痺、腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷及癲癇「4」大併發症。

台灣 併發症 疫苗

上一則

產後媽媽不「性」福？3招找回自信心！

延伸閱讀

5歲女童發燒不到一天 竟腦膜炎敗血症、插管、洗腎

5歲女童發燒不到一天 竟腦膜炎敗血症、插管、洗腎
流行性腦脊髓膜炎恐奪命 須留意4大症狀、牢記預防2招

流行性腦脊髓膜炎恐奪命 須留意4大症狀、牢記預防2招
嬰幼兒接種輝瑞疫苗 史丹福著手關鍵試驗

嬰幼兒接種輝瑞疫苗 史丹福著手關鍵試驗
嬰幼兒接種輝瑞疫苗 史丹福著手關鍵試驗

嬰幼兒接種輝瑞疫苗 史丹福著手關鍵試驗

熱門新聞

67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

2021-04-25 02:01
攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

2021-04-25 10:40
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00
飲食要多樣與均衡，特別是攝取各色的蔬菜及水果，這樣才能支持免疫功能。(Getty Images)

想增抵抗力 補充6大營養素

2021-04-23 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

不會痛的結石最危險 4種人對痛敏感度低恐瀕臨洗腎

2021-04-25 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略