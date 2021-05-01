我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

骨質疏鬆引發壓迫性骨折 微創手術增加脊椎穩定性

胡蓬生
劉少政指出，骨水泥（紅圈處）搭配微創脊椎鋼釘固定（藍圈處）可幫助增加脊椎的穩定性，且傷口小、復原快。（圖：大千綜合醫院提供）
劉少政指出，骨水泥（紅圈處）搭配微創脊椎鋼釘固定（藍圈處）可幫助增加脊椎的穩定性，且傷口小、復原快。（圖：大千綜合醫院提供）

75歲郭姓老婦人三個月前因彎腰提重物造成第一腰椎壓迫性骨折，到醫院接受手術治療，但術後仍持續腰背疼痛，因此轉至大千綜合醫院就診，醫師X光檢查發現，她手術的椎體骨水泥無法和骨頭有效結合，導致脊椎變形且不穩定。

另一名76歲李姓老婦1個月前不慎跌坐地上，同樣造成第一腰椎壓迫性骨折，因害怕手術而僅靠藥物治療，但疼痛持續1個月未改善，經X光檢查發現，發現受傷的椎體持續塌陷變形和駝背畸形，與醫師討論後，兩名病患都接受微創脊椎鋼釘固定及經皮椎體成形術，術後疼痛大幅減輕且當天即可下床活動，後續追蹤都恢復良好。

台灣苗栗市大千綜合醫院骨科醫師劉少政表示，2個案例歸究原因就是「骨質疏鬆症」，也就是因骨質漸漸流失而增加骨折機會的疾病。其中，每年因骨質疏鬆症造成脊椎壓迫性骨折的病人約有6萬名，65歲以上發生機率高達1/4。過去這類病人多以臥床、藥物或背架支撐等保守療法為主，治療時間較長甚至有些較嚴重的病人臥床不起，導致肺炎、褥瘡、泌尿道感染、深部靜脈血栓等併發症

他指出，針對嚴重骨質疏鬆合併脊椎骨折塌陷變形病人的治療方式，建議可同時接受微創脊椎鋼釘固定及經皮椎體成形術，將骨水泥灌至骨質疏鬆專用的微創中空骨釘內，讓骨釘與椎體更緊密結合，可增加脊椎穩定性、矯正脊椎駝背變形、舒緩病人因脊椎受損造成的慢性疼痛，更重要的是手術只需透過幾個1.5公分的小傷口即可完成，且術後當天即可下床，復原速度較快。

脊椎壓迫性骨折的預防與治療方法首重防止骨質疏鬆症的發生，提醒民眾多攝取鈣質與維生素D、戒菸、勿過量飲酒以及規律運動，規律運動可改善長者的協調性，避免跌倒而發生骨折。另外，脊椎壓迫性骨折的病人仍有很高的機率會再發生於其他節椎體，建議與醫師討論，選擇適合的抗骨質疏鬆藥物來預防再次骨折。

劉少政醫師表示，因骨質疏鬆症造成脊椎壓迫性骨折的機率很高，要特別留意。（圖：大千...
劉少政醫師表示，因骨質疏鬆症造成脊椎壓迫性骨折的機率很高，要特別留意。（圖：大千綜合醫院提供）

台灣 併發症

上一則

善用輔具協助照護 讓長者「復能」更有效率

下一則

做鬼臉發怪聲 「腦部電刺激」改善妥瑞症

延伸閱讀

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質
老人「藥」小心 3常用藥服用不當反危險

老人「藥」小心 3常用藥服用不當反危險
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表

MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表

熱門新聞

67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

2021-04-25 02:01
攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

2021-04-25 10:40
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

不會痛的結石最危險 4種人對痛敏感度低恐瀕臨洗腎

2021-04-25 01:20
(取材自健康醫療網)

堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

2021-04-30 01:00
養生達人陳月卿推薦「綠拿鐵」，它對降B肝病毒、減少脂肪肝有助益，也有利養顏、降血糖。(Getty Images)

綠拿鐵養肝 加這二樣東西還有助身體抗疫

2021-04-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據