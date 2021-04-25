不會痛的結石最危險 4種人對痛敏感度低恐瀕臨洗腎

圖片來源 ／健康醫療網

81歲楊老先生腎功能惡化到第4期，恐走向洗腎。原來他20年前曾有血尿及急性腰痛等結石症狀，幾天後就不痛而未加理會，但這種不會痛的結石長久堆積在左側輸尿管，造成左腎積水並永久失能，右腎又病變而瀕臨洗腎，拿掉石頭的意義不大，假如左腎出現感染，就要將整個左腎取掉。

結石落入輸尿管 恐引起嚴重劇痛、血尿

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，結石若落入狹窄的輸尿管，通常會引起急性的腰背部甚至延伸至腹部的劇痛及血尿，還可能排尿困難、發燒及嘔吐，那是因為結石阻塞輸尿管強烈蠕動所致。

不過，當結石上游的集尿系統隨著時間發生慢性變化後，輸尿管的強烈蠕動隨之消失，是有可能疼痛感消失，而結石隨著時間越積越多，導致上游腎臟產生的尿液無法排出，造成腎臟機能受損。

不會痛的輸尿管結石 易致腎臟失能

蔡旻叡表示，輸尿管結石通常很痛，這並非壞事，因為患者一定會就醫，處理完就好；怕的是不會痛的輸尿管結石，例如老人家、長期臥床、服用多重藥物或多重慢性病患，這些人對痛的敏感度可能較低而不太會痛，或是像這位楊老先生，痛一陣子就不痛了，就此放任，最後釀成左腎失能，走到快洗腎的地步。

飲食＋慢性病控制 定期追蹤延緩惡化

蔡旻叡強調，楊老先生現在只能照顧好右腎，飲食要少油、少鹽、少糖，同時以藥物控制血糖 及血壓 ，定期追蹤，儘量延緩右腎功能退化。值得注意的是，若有血尿等尿檢異常或不明原因腎功能減退，應該要接受進一步的檢查，萬一是結石也要盡快處理。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49808/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49808/更多健康資訊