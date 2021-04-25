導管置換主動脈瓣膜 免切胸骨、開心臟

北榮心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：台北榮總心臟移植及人工心臟中心主任張效煌提供）

主動脈瓣膜狹窄是一種常見的心臟瓣膜疾病，會引起心臟衰竭和死亡，老年人是好發族群。對於嚴重主動脈瓣膜狹窄、需置換人工瓣膜的長者來說，可選擇不用切開胸骨和心臟、傷口小的「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」治療。

適用逾80歲、曾開過心者

主動脈瓣膜狹窄是一種退化的疾病，因為年老瓣膜鈣化後，開口變小、閉合不良，造成從心臟壓縮出去的阻力變大，心臟要用更大的力氣收縮，久了會造成心肌肥厚與缺氧，症狀包括心絞痛、胸悶、喘不過氣等，甚至可能猝死 。

根據統計，患者如果出現胸悶、胸痛症狀，平均存活約5年，有昏厥症狀存活約3年，出現心衰竭症狀則約2年，發生猝死的機會也非常高。因此一旦出現症狀，應馬上接受治療。

台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌解釋，傳統心臟手術必須開胸，即使是微創手術也都得接上心肺機，讓心臟停止，對於年老患者來說風險極高。TAVI手術不必開胸，只要從鼠蹊部開個約0.5公分大小的開口，在X光顯影設備導引下，將心導管從動脈導入到瓣膜狹窄位置，之後同樣利用導管，把新的支架瓣膜放置到適當位置，撐開後固定住，醫師在X光下可清楚看到新的瓣膜置放在舊有的瓣膜上，取代原來病變的瓣膜。

傷口僅0.5公分 死亡率降

在手術過程中，醫師會進行造影、心電圖觀察心臟功能，並確保置入的瓣膜運作正常，完成後再縫合股動脈穿刺點。比起傳統手術15至20公分的傷口、80歲以上病患平均22%的死亡率，TAVI傷口只有0.5公分、死亡率2至3%，可減少中風 、肺炎等併發症 ，並大幅降低傷口感染機率。

張效煌強調，這項手術需整個團隊包括心臟內外科、影像科、麻醉科等一起合作，才能完成任務，減少併發症。