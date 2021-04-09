專家觀點／肌肉不自主抽動 高血糖引起

高血糖不一定是糖尿病，符合診斷標準，才是糖尿病。（本報資料照片）

高血糖 還不一定是糖尿病 ，當符合診斷標準時，才稱為糖尿病。62歲蘇女士，近3個月來常頭暈沒精神，日漸消瘦，某天突然不自主地頻繁往右邊轉頭、手腳抽動，緊急被送急診。詳細檢查發現，她並非中風 ，但血糖值超過600mg/dL、糖化血色素高達13%，懷疑是高血糖相關的電解質不平衡，出現急性神經學症狀，導致肌肉不自主抽動，類似癲癇的症狀表現。

蘇女士經過胰島素治療後，血糖趨於平穩，後續轉介至門診持續追蹤，使用口服降血糖藥物控制血糖，不自主的神經學症狀沒有再發作。因此若發現家中糖尿病長者與平時相比，有不尋常的表現，就是一個警訊，尤其過去有多重慢性病的年長者更需注意。

人體會分解代謝所攝取的澱粉類食物，並轉換成葡萄糖作為身體的能源。胰臟製造的胰島素，是幫助葡萄糖代謝的重要荷爾蒙。某些患者因胰島素的功能不足或不良時，葡萄糖便無法進入細胞被使用，留在血液中的血糖濃度升高，過高的血糖一部分會由尿液排出，因而形成尿糖。

高血糖對身體的影響是日積月累的，大多數人一開始無特別感覺，隨著時間推移，有些人會逐漸抱怨疲累、口渴、體重減輕，頻尿、手腳發麻及傷口癒合不好等。

建議民眾應充分利用健康檢查，檢查項目包含空腹血糖數值。若健檢時被告知「血糖值偏高，尚未達到診斷糖尿病的程度」時，要詢問醫師適當的生活習慣與飲食建議，並定期追蹤檢查。

糖尿病診斷標準

1.糖化血色素6.5%

2.空腹血漿葡萄糖126 mg/dL

3.高血糖症狀包括多尿、頻尿和體重減輕，且隨機血漿葡萄糖200 mg/dL

4.口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿葡萄糖200 mg/dL

說明：其中如有明顯高血糖症狀，且隨機血漿葡萄糖大於200 mg/dL，可確診糖尿病。4項若有2項符合診斷標準，亦可確診糖尿病。