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膽固醇過高危害大 9項心血管因素你注意了嗎？

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
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膽固醇過高危害大。台灣林口長庚醫院心臟內科系褚柏顯系主任指出，高膽固醇可能造成脂肪肝、嚴重造成腦中風、心肌梗塞等疾病，鼓勵民眾應適當地維持運動，應定期量血壓。若是有家族性的高膽固醇需特別小心，留意中風、心肌梗塞、腳血管阻塞等心血管病變。

總膽固醇正常數值 正常值為200值mg/dL

膽固醇是一種脂肪物質，負責人體與脂蛋白的結合，人體中不可或缺的一項重要物質，它是維持生理機能上是非常重要的角色，主要分為高密度膽固醇（HDL，又稱好膽固醇）及低密度膽固醇（LDL，又稱壞膽固醇）。褚柏顯指出，總膽固醇正常值應為200值mg/dL。若是血中總膽固醇濃度超過240mg/dL，則為高血脂。如果總膽固醇超過290mg/dL，或是低密度膽固醇超過190mg/dL，有可能為家族遺傳性高血脂症，恐提高發生血管阻塞的機會。

膽固醇形成原因 遺傳與飲食有關

褚柏顯指出，人體的膽固醇有兩大來源，其中有80%來先天遺傳身體自行合成，20%來從後天飲食中攝取，如果膽固醇高會提高脂肪肝、腦中風、心肌梗塞的危險，其中粥狀硬化的斑塊正是由膽固醇所形成的，若是斑塊阻塞在腦部會變成腦中風，阻塞到心臟會變成心肌梗塞引發猝死。雖然猝死原因多，突發死亡案例不見得都是血管阻塞，但血管阻塞是最重要的因素之一，因此日常預防更顯重要。

九項心血管因素 家族史多注意

至於有沒有什麼徵兆可提早發現或預防？褚柏顯指出，猝死沒有辦法預防的，但是民眾需要留意九項危險因子，諸如高血壓、高血脂、高血糖、抽菸、年紀大、男性明顯、家族史（父親40歲前或者是母親50歲前發生心肌梗塞或猝死）、肥胖、壓力大這九項正是引起心血管疾病的重要原因。

醫師提到，只要上述的因素控制好，基本上能減少後續的危險因素，若是遺傳性家族性的血脂異常的族群需多加留意，未來發生阻塞機會高，此類族群如有運動中出現胸口或悶痛定要特別警覺。

保持良好習慣 定期量血壓觀察

目前，國健署建議35歲以上進行家醫科的檢查，如果膽固醇有偏高的傾向，一般會先建議飲食控制及衛教生活，若是總膽固醇已超過240 mg/dL，或是低密度膽固醇已超過160 mg/dL，建議用藥物治療。提醒日常應定期量血壓，多留意健康檢查數字，保持身體健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49573/

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