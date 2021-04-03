出遊前吃暈車藥 這五大族群特別注意

（圖：健康醫療網提供）

防疫 之餘想開心出遊，又怕暈車不舒服？許多人會提早服用暈車藥來預防不適症狀。但是，你知道嗎？暈車藥並非人人都適用。該如何避開暈車藥的用藥地雷呢？台灣食藥署邀請社區藥局 郭建宏藥師為大家說明使用暈車藥的注意事項，藉以掌握用藥安全，旅途更安心。

暈車藥可避免大腦感到混亂

當您感受到暈眩、想吐等不適的暈車、暈船或暈機等症狀，統稱為「動暈症」，這是人體與外界接觸的三個感覺管道：視覺、前庭覺、本位覺，三者感受的訊息不一致，使大腦感到混亂而造成的症狀，並不是一種疾病。

暈車藥能協助身體阻斷過多的訊息，減輕或避免動暈症的相關症狀。

何時使用最有效？

一般暈車藥分為口服和貼片等劑型，口服劑型於搭乘前30分鐘至1小時服用，貼片至少在搭車前4小時貼於身體無毛髮處，例如耳後，才能發揮效果。臨床上常遇到民眾忘記提早服用暈車藥，導致藥效不佳。食藥署提醒，使用前應詳閱說明書，因每種藥品效果與持續時間不一，若不注意可能會因過量而造成危害。

常見的暈車藥副作用包含口乾、尿液滯留、嗜睡等，許多藥品不適合與暈車藥一起服用，例如感冒藥、抗過敏藥中常含有抗組織胺成分，若同時使用，恐會加重副作用；而失智 症藥品的作用機制有些與暈車藥相同或衝突，若同時服用，可能產生不良影響。另外，部分暈車藥可能會引起嗜睡或是注意力不集中等副作用，如需駕駛或操作危險器械者亦不建議使用。

五大族群 不適合使用暈車藥

⑴良性前列腺（攝護腺）肥大患者：因暈車藥會抑制尿液分泌，會使良性前列腺肥大症狀加劇。

⑵青光眼患者：可能造成眼壓升高，導致青光眼加重。

⑶6歲以下孩童：因肝腎功能發育未完全，不易代謝藥物。

⑷高齡者：常服用多種慢性病藥，不同藥可能會產生交互作用，且因肝腎機能較差，更容易產生副作用。

⑸懷孕未滿3個月的孕婦

食藥署提醒：不適合服用暈車藥者，可由改善空氣流通、坐在交通工具內相對平穩的位置，以減少動暈症的症狀。此外，購買暈車藥時應先諮詢藥師或醫師，確認是否適合服用，且勿將藥品分享親朋好友，以免不適合的族群在使用後產生不良影響。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49590/

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