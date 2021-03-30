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準人妻長髮遮腫瘤 婚前決心切除...醫：差點變惡性

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣一名30歲的準人妻，脖子裡藏了一顆8公分的甲狀腺結節，由於擔心引人側目與言語關心，她總是留著一頭長髮把脖子的巨大結節遮住。豈料，與未婚夫的婚期將至，才下定決心要在穿上婚紗之前，將共生已久的甲狀腺結節切除。

甲狀腺腫瘤過大恐壓迫氣管、食道

高雄榮民總醫院一般外科梁宗榮醫師表示，甲狀腺結節要長到8公分十分不容易，除了外觀上非常明顯之外，也很容易壓迫到其他器官影響功能，而這位個案在手術前透過胸部X光檢查，發現她的氣管早已被腫瘤壓迫變形。更沒想到，腫瘤切片報告結果顯示，原以為的良性腫瘤即將轉變成惡性腫瘤，好在及時治療，再拖下去甲狀腺癌預後較不理想，惡化速度也很快。

甲狀腺治療選擇多 脖子不留疤提升美觀

梁宗榮醫師提到，目前甲狀腺功能疾病主要以藥物治療為主，但若出現腫瘤壓迫氣管、食道造成呼吸困難、吞嚥不順或是外觀考量、罹患惡性腫瘤、因甲狀腺功能亢進嚴重影響生活，則可以選擇手術切除甲狀腺。傳統甲狀腺手術是直接在脖子上劃一刀，不過部分病患礙於美觀考量，目前也可以透過內視鏡（將疤痕藏在腋下或是乳房與乳暈的交界處或是嘴唇內側）或是機械手臂進行甲狀腺手術的操作。上述個案即是透過內視鏡甲狀腺手術，順利切除腫瘤讓脖子不留疤。

避免術後併發症 神經監測立大功

不過，梁醫師也補充，甲狀腺手術最擔心的即是功能性的問題，由於甲狀腺周圍緊鄰幾條重要的神經，若傷到神經則可能會造成聲音沙啞或無法發高音、喝水嗆到等；此外，若傷及副甲狀腺，可能會因血液中鈣離子濃度下降出現手麻腳麻、抽筋等後遺症。因此進行甲狀腺手術時可搭配使用「神經監測系統」，透過監測提供辨位，提升手術中神經辨識精準度，降低手術併發症發生率。若是確診惡性腫瘤、腫瘤較大或是二次開刀的患者更建議搭配使用。

甲狀腺手術預後佳 及早治療勿拖延

梁宗榮醫師呼籲，甲狀腺腫瘤為預後較好的疾病，因此若發現脖子有腫大的情況切勿拖延，趕緊就醫、遵循醫囑治療，避免延誤病情。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49502/

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