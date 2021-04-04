CAR-T免疫細胞療法 戰癌新武器

你知道最新的癌症 治療是什麼呢？就是被認為可以治癒癌症的「CAR-T免疫細胞療法」，美歐已有四種產品上市，主要應用在血液性癌症，其中急性淋巴性白血球已有五年臨床經驗，病情緩解率可達九成，一半以上患者長期無病存活。

CAR-T又稱嵌合抗原受體式T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells），一般是利用慢病毒來進行基因修飾，以基因轉殖工程把可以辨識癌細胞的單株抗體直接接到T細胞上面形成CAR，讓它變壯具有辨識、攻擊癌細胞能力，是專一性存活力強的基因修飾細胞。

就像在T細胞裝上導彈，能精準找到癌細胞進行消滅。台灣台大癌醫中心醫院血液腫瘤部兼任主治醫師、沛爾生醫技術長林建廷指出，相較於一般非基改免疫細胞，基改CAR-T免疫細胞療法在美歐已有三家廠商、四種產品上市，是具有科學性的免疫細胞療法，目前用於難治型或頑固型的血液性癌症，包含B細胞淋巴癌與B細胞急性淋巴性白血病。

林建廷指出，CAR-T免疫細胞療法被認為有機會讓癌症痊癒，分析多年來的臨床報告，用於急性淋巴性細胞白血病B細胞型患者，九成患者有緩解，有一半以上長期無病存活；至於瀰漫型大B細胞淋巴癌患者，有六成的緩解率，其中一半是長時間無病存活，這種跳躍式的突破性治療，已顛覆我們對癌症治療的想像。

免疫風暴 已能控管，大幅提升安全性

由於治療的最大副作用就是擔心免疫風暴，早期臨床試驗期間還有人因此死亡。因此這些核准上市的產品都被嚴格追蹤副作用，至今已少有死亡個案報告。此外，醫界對免疫風暴的處置也愈來愈有經驗，加上已有解毒劑可以使用，讓治療安全性大幅增加。