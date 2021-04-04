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免疫療法 鞏固三期肺癌治療成效

黃安琪

在肺癌分期治療中，第三期肺癌病患的困境，在於擔憂治療後復發，病程可能進入第四期，尤其部分不適合進行手術的病患。在肺癌治療方式愈趨多元的發展下，以免疫療法「鞏固」抗癌戰績，維持治療戰果，有機會延長病患的無疾病惡化存活期，甚至挑戰治癒。

挑戰治癒、讓癌症不再復發

台灣新光醫院胸腔科主治醫師徐培菘表示，「治癒」的狀態，是指後續毋須治療，腫瘤也不再復發，是第三期肺癌治療的主力目標，也是與已有遠端轉移、無法治癒的第四期肺癌，在治療上最大的不同。

三期肺癌的特殊性，以非小細胞肺癌來說，癌細胞雖未轉移至其他部位，但腫瘤的侵犯位置較大，或癌細胞侵襲超出原有腫瘤部位的淋巴結，某些癌細胞正蠢蠢欲動，企圖往外擴張範圍，因此造成三期肺癌治療的複雜性。但是三期肺癌病患仍有治癒可能，目前根治性療法則以「手術」或「同步化學治療加放射治療」為主。

免疫療法提升存活期與病患生活品質

徐培菘表示，約有三分之二的三期肺癌病患，無法進行腫瘤切除手術，原因包括年紀考量、肺功能差或有其他併發症、腫瘤接近大血管等，手術風險較高，治療雖較棘手，但最新研究顯示，先以根治性同步化學治療加放射線治療，後續以「免疫療法鞏固治療」，比起傳統治療的病患，疾病無惡化期從約5個月的時間延長近3倍，近5成的病患整體存活時間將近48個月，大幅提升病患存活率。

徐培菘說，免疫療法的作用機制，是解除癌細胞的偽裝，活化人體自身的免疫系統攻擊癌細胞。近年來免疫療法蓬勃發展，在提升整體存活期與病患生活品質上有正面影響與突破。

什麼是免疫療法？

癌細胞能藉著偽裝，躲過免疫系統的攻擊。免疫治療的作用機制，正是幫忙免疫系統解除癌細胞偽裝，增強免疫系統攻擊癌細胞的能力。

癌細胞 腫瘤 台灣

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