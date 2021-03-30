肺癌接力治療 鎖定特定基因才能精準用藥

肺癌病患接力治療。

導致肺癌的突變基因型態多樣，鎖定特定基因才能精準用藥，以EGFR突變肺腺癌病患來說，臨床證實，善用「接力治療」策略，於第二代標靶藥物治療失效後，銜接第三代標靶藥物治療，能成功替病患續命，延緩癌症 死亡時鐘，讓晚期肺癌的治療逐漸走向慢性病化，與癌共處。

●確定基因型態 選對標靶藥物

不少初確診晚期肺癌的病患常提出疑問：「為什麼要做基因檢測 ？」台灣 高雄長庚醫院職業醫學科主任暨內科部副部長王金洲說，肺癌的致病基因多樣，包括上皮生長因子受體（EGFR）、間變性淋巴瘤激酶（ALK）、ROS1、BRAF等，確定基因型態之後，治療才能選擇相對應的標靶藥物。

對EGFR基因突變的肺癌病患，在第一線治療中，除第一、二代標靶藥物已納入健保給付外，第三代標靶藥物亦於去年開放給付予部分符合條件的病患使用。因此，「如何選擇標靶藥物？」成為病患的下一道難題。王金洲說，第一線治療選擇，眼光要看得遠，才能盡可能爭取較長的存活期，延續生命。

●正確接力用藥 爭取延續生機

臨床研究證實，在亞洲族群當中，具EGFR基因突變的晚期肺癌病患，於第一線治療採用第二代標靶藥物，待抗藥性出現後，再次進行基因型態分析，有六成以上的病患檢測帶有T790M基因突變，可進一步接力使用第三代標靶藥物，延緩進入化療，保有生活品質，整體存活期將近四年。

而第一線治療就使用第三代標靶藥物，相關研究指出，在亞洲肺癌病患身上，可看到的整體存活期為37.1個月；不過，在歐美族群病患身上，卻呈現較長的整體存活時間，顯示標靶治療可能存在種族之間的差異。

王金洲說，晚期肺癌接力治療是近年發展的概念，隨著藥物推陳出新，病患應與醫師詳盡溝通，依基因檢測結果正確接力用藥，討論最佳治療組合，延續生機。