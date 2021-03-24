35歲女胸前長痘痘久不退 健檢才發現是乳癌

（圖：健康醫療網提供）

台灣 一名35歲的王小姐，去年在洗澡時無意間發現右胸有一個約1個食指指頭大小的腫塊，但當時認為應該只是長了顆痘痘，便沒放在心上。沒想到過了2個多月，胸前痘痘竟毫無消退現象，讓她心裡開始有些擔心。與友人聊天，聊起乳房上這顆痘痘遲遲不退，朋友建議她應儘速就醫檢查，王小姐心想自己還年輕，應該沒那麼嚴重。再過一個月後，腫塊仍未消退，才趕緊到醫院健檢，發現罹患乳癌。

乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未哺乳、乳癌家族史、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：抽菸、飲酒、高糖高油飲食、環境荷爾蒙的暴露、肥胖及缺乏運動等。

年輕女性的乳癌發生已不再是特例，由於40歲以下的年輕女性乳房較為緻密、易呈現結節狀，加上受生理周期荷爾蒙變化的影響，若靠自我檢查及臨床乳房檢查不易。沈彥君主任醫師建議乳房健康檢查工具除了傳統X光乳房攝影外，年輕女性更適合採用乳房超音波檢查。若發現有異常病灶需進一步確認、有乳癌家族史、或曾接受乳房手術等，可再搭配乳房磁振造影（MRI）檢查提高診斷率。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49438/

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