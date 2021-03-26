我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

66歲男走不穩跌倒 就醫發現三公分腦瘤

胡蓬生
羅姓男子因走路不穩跌倒就醫，檢查發現有3公分腦瘤（圓圈處）。（圖：大千綜合醫院提供）
羅姓男子因走路不穩跌倒就醫，檢查發現有3公分腦瘤（圓圈處）。（圖：大千綜合醫院提供）

66歲羅姓男子有高血壓病史且規則服藥，但日前在家中因走路不穩而跌倒就醫，醫院以核磁共振檢查後，竟發現他右側大腦運動區有顆3公分的腫瘤，位置在腦部表淺位置，病理報告顯示為良性腦膜瘤，羅姓男子接受手術治療後已順利恢復出院。

台灣苗栗市大千綜合醫院神經外科曾威傑醫師表示，腦瘤發生原因至今不明，可能與遺傳、環境、化學藥劑、病毒感染或輻射暴露等有關，雖然發生率不高，10萬人中僅約4至5人，但因腦部有其功能性與重要性，即便腫瘤是良性，也會因顱骨內空間有限，造成腦部的壓迫，因此嚴重性不容忽視。

他指出，腦瘤症狀包括顱內壓增高（頭痛、嘔吐、視覺障礙、意識障礙）、癲癇、神經功能障礙（一側肢體無力、走路不穩、語言困難、人格變化）、內分泌功能障礙；醫師會透過頭部X光、電腦斷層、核磁共振或血管攝影等檢查來確認腦瘤的性質與週邊組織的狀況，以安排後續治療。

曾威傑表示，腦瘤手術主要是要將腫瘤切除乾淨，但如果腦瘤位置在腦幹或重要血管神經部位時，手術就可能無法完全切除，需要以放射線及化學治療，腦瘤治療方式依腫瘤狀況而不同，建議治療前與醫師進行充分討論，才能獲得適合且完善的治療方式。

腫瘤 高血壓 台灣

上一則

一覺起來脖子動彈不得 這類人最容易落枕

延伸閱讀

華女患腦瘤失明 紐約龍舟會轉交2萬善款

華女患腦瘤失明 紐約龍舟會轉交2萬善款

挽救腦力 增加腦部BDNF蛋白是關鍵

挽救腦力 增加腦部BDNF蛋白是關鍵

六旬男子走路不穩跌倒 就醫發現3公分腦瘤

六旬男子走路不穩跌倒 就醫發現3公分腦瘤
華女李夢玲患腦瘤失明 閩籍社團捐4900元

華女李夢玲患腦瘤失明 閩籍社團捐4900元

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

2021-03-24 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

肌少症可以逆轉 增肌顧骨這樣做 避免三高二低

2021-03-23 01:20
(取材自健康醫療網)

降血脂藥禁忌多 藥師解析常見5種用藥

2021-03-19 01:20

羅氏雞尾酒抗體療法 臨床試驗助降7成重症風險

2021-03-23 09:02
圖片來源 ／健康醫療網

肺纖維化成因多 延誤治療恐致呼吸衰竭

2021-03-20 01:50
圖片來源 ／健康醫療網

50歲後可能面對的毛病 肩膀關節卡卡舉不起來

2021-03-22 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線