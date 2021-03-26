熟女尿失禁好尷尬 2手術1次麻醉解決

鄒頡龍醫師說，女性尿道短，加上生產，老化，停經種種因素，尿失禁成為很多熟齡婦女的夢魘。（記者趙容萱／攝影）

台灣 一名50多歲的林姓婦人是三個小孩的媽媽；長期有漏尿困擾，快走、咳嗽漏尿、連急也漏尿，尿失禁明顯，害她不敢出門、運動，體重飆升，經向中國 醫藥大學附設醫院泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍求診，確診為混合型尿失禁，即結合兩種不同的尿失禁，後接受微創尿道中段吊帶手術，以及肉毒桿菌素膀胱內注射後，手術隔天出院，尿失禁獲改善。

林姓婦人說，她求診後，曾以膀胱過動症接受藥物治療，但咳嗽時仍會尿失禁；也有醫師認為是應力性尿失禁，建議開刀，但術後還是會有急失禁問題，直到向鄒頡龍求診，接受手術才緩解。

鄒頡龍說，女性尿道短，只有二到四公分，加上生產、老化、停經種種因素，尿失禁成為很多熟齡婦女的夢魘，臨床上40多歲婦女就有此困擾。婦女尿失禁最常見有二種，應力性尿失禁在腹部壓力增加，如打噴嚏、咳嗽時漏尿，原因與膀胱出口的外括約肌功能失調有關，治療應由凱格爾運動開始，如果效果不理想，可以考慮手術治療。

他指出，另一種急迫性尿失禁典型的症狀是突如其來的尿急感，想趕快去廁所卻來不及，原因與膀胱神經功能失調有關，經常伴隨著頻尿還有夜尿。以藥物治療為主，如果效果不理想或副作用大，可以考慮肉毒桿菌素膀胱注射，控制膀胱肌肉 過度收縮而造成的尿失禁。

鄒頡龍說明，約三分之一失禁困擾的婦女屬於混合型尿失禁，傳統上會優先治療較嚴重的症狀，例如：咳嗽、打噴嚏漏尿明顯的患者先選擇手術，如果是急迫性尿失禁較嚴重，以藥物控制為主，但還是無法完全緩解尿失禁。

他指出，他治療方式採一次麻醉當中進行施行尿道中段吊帶手術、肉毒桿菌素膀胱注射等兩種手術，術後的尿失禁明顯改善，與單純接受尿道中段吊帶手術的患者相比，術後的成功率分別為88%與71%。這項研究成果於去年刊登在國際期刊「Toxin」。肉毒桿菌素注射效果約維持4到6個月，術後要持續的配合口服藥物和追蹤。