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癌症併發骨轉移 打保骨針控制病灶

黃安琪
癌細胞會透過血液及淋巴系統擴散，如在骨頭部位形成病灶，在癌症分期上已屬晚期。(Getty Images)
癌細胞會透過血液及淋巴系統擴散，如在骨頭部位形成病灶，在癌症分期上已屬晚期。(Getty Images)

65歲的王伯伯某天搬重物時傷及腰椎導致骨折，因合併有貧血，就醫確診為多發性骨髓瘤，且竟已併發骨轉移。經化學治療之後，以保骨針治療四個月，從原先僅能坐著輪椅，到可以拄著拐杖走進診間，其後完成自體骨髓移植，在歷經兩年的治療，骨轉移病灶獲得控制，如今行走自如。

病理性骨折 才知骨轉移

癌症遠端轉移至骨頭，在癌症分期上已屬晚期，許多類似於王伯伯的病患，在骨質嚴重流失，發生病理性骨折之後，才確診罹癌。然而，骨轉移可說是癌症最常發生轉移的部位之一，其中又以肺癌、攝護腺癌、乳癌及多發性骨髓瘤最容易併發骨轉移。

癌細胞阻擋骨頭新生

亞東醫院腫瘤科暨血液科主任林世強表示，由於骨骼製造與消耗的平衡機制，仰賴造骨及蝕骨細胞，一旦癌細胞入侵，不間斷地刺激造骨細胞，會促使造骨細胞分泌過量的訊號，此訊號會造成蝕骨細胞過度活化，加速骨質流失，且癌細胞也會抑制造骨細胞，阻擋骨頭新生，此平衡機制長久下來被破壞，病患就會感到骨頭疼痛，甚至發生病理性骨折，一旦脊椎塌陷壓迫下半身神經，恐造成癱瘓。

用藥讓蝕骨細胞休眠

不過，隨著癌症治療朝向精準化，骨轉移的治療已有標靶藥物，俗稱「保骨針」，為一種單株抗體。

林世強說，以往骨轉移治療會先針對症狀進行控制，給予止痛藥物，並以局部性放射線治療控制疼痛，如發生病理性骨折則採取手術治療，但比起疼痛控制，標靶藥物更能直接從源頭下手。

標靶藥物的作用機制，在於能精準地阻斷活化蝕骨細胞的訊號，促使蝕骨細胞進入休眠期，保護骨骼不再被破壞，並預防再發生後續骨轉移的併發症

多補充鈣質及維生素D

只是在骨轉移初期，由於症狀不明顯，病患難以自覺。林世強表示，病患如出現腰痠背痛、手腳無力等徵兆，應於回診時告知醫師，以利安排進一步檢查；若病患尚未併發骨轉移，也應定期進行血液及影像學檢查。

除藥物支持之外，骨轉移的病患於日常飲食應多補充鈣質及維生素D，且勿以為骨轉移後就不適宜運動，在醫囑下可適當進行游泳、騎腳踏車等緩和運動。

副作用：下齒槽骨恐壞死

臨床發現，使用骨轉移標靶藥物的副作用，可能造成下齒槽骨壞死，因此病患在接受治療前，應先前往牙科治療蛀牙、牙周病等，治療期間維持口腔衛生，避免拔牙等侵入性的牙科治療。

醫學辭典：骨轉移

人體的骨髓是個充滿血液的器官，癌細胞會透過血液及淋巴系統擴散，如在骨頭部位形成病灶，代表癌症遠端轉移至骨骼，稱為骨轉移。

癌症 癌細胞 併發症

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