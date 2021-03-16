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睡眠呼吸中止症不理 小心血壓飆高

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
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您是否也有睡眠中吸不到氣而驚醒的經驗？您很有可能有睡眠呼吸中止症了。一位52歲牙醫診所負責人王醫師，身材不胖但長期有打鼾問題，鼾聲大到太太長期睡不好，自己也常常半夜睡到一半突然吸不到氣而驚醒坐起，因睡眠品質差白天精神不濟，診療病人時常常要靠灌咖啡來提神，血壓也長期偏高，降血壓藥越調越重仍控制不理想，因此在心臟血管內科醫師的建議下至耳鼻喉科就診。

重度阻塞型睡眠呼吸中止症 靠手術治療找回睡眠品質

在耳鼻喉科門診理學檢查發現，王醫師有雙側扁桃腺第四級的肥大，並有懸壅垂過長問題，安排睡眠多項生理檢查後，診斷有重度之阻塞型睡眠呼吸中止症。王醫師一開始接受了正壓呼吸器治療，但嘗試幾個月仍然戴不住而決定放棄，最後選擇接受「低溫電漿刀」懸雍垂顎咽成型術。王醫師在術後的第二天即出院，在術後一週便感覺睡眠品質明顯進步，睡到一半吸不到氣驚醒的情形已不再發生，白天的精神明顯改善，鼾聲大幅減小，連每天測量的收縮壓及舒張壓都降低了十毫米汞柱左右。

臺北市立聯合醫院忠孝院區耳鼻喉科主任朱峻緯表示，低溫電漿刀相較於傳統電燒刀，能在較低的溫度下進行手術，對組織的傷害小，術後傷口疼痛感較低，可縮短住院天數也能更快恢復正常飲食；另一方面因電漿刀刀頭設計尖、細，刀柄可彎曲調整角度，能更精準快速的進行手術。

睡眠呼吸中止症 選擇個別化適合治療方式

朱峻緯指出，懷疑有睡眠呼吸中止症的患者，需接受睡眠多項生理檢查來檢測呼吸暫停低通氣指數（apnea/hypopnea index; AHI）是否超過標準。根據美國睡眠醫學會之標準，AHI低於5為正常，5~15為輕度睡眠呼吸中止症，15~30為中度睡眠呼吸中止症，30以上則為重度之睡眠呼吸中止症。治療方法則包括配戴正壓呼吸器、口內矯正器與手術治療…等，需針對病患症狀、嚴重程度、上呼吸道阻塞的部位，選擇個別化最適合的治療方式。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49339/

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