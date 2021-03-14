服用抗骨吸收藥物 醫籲拔牙、植牙前停看聽

圖片來源 ／健康醫療網

吳女士72歲，八年前骨科就診，診斷為骨質疏鬆症（DEXA T-score -3.5）開始遵醫囑服用福善美（Fosmax plus），三年後改用皮下注射單株抗體（Denosumab）藥物寶骼麗（Prolia），半年前因右下犬齒斷裂拔除，之後因傷口未見癒合，牙齦膿瘍及下顎骨拔牙處化膿至北市聯醫忠孝院區求診，診斷為藥物引起骨髓炎(ARONJ)，適當時機經清創及腐骨清除手術處置方改善，後持續於牙科門診追蹤。

王先生50歲，抽菸史20年，六年前因攝護腺癌，醫師開立Zoledronic acid（卓骨祂Zometa），去年6月接受植牙手術，3個月後植牙區腫脹、化膿，死骨形成，多次治療情況未見改善轉至該院，病理切片證實為骨壞死。

抗骨吸收藥物 牙科侵入治療前要審慎評估

臺北市立聯合醫院忠孝院區顧問醫師陳立愷指出，一般抗骨吸收藥物用於骨鬆 及癌症 患者分為骨結合之雙磷酸鹽類（Bisphosphonate）及作用於血液之單株抗體（Denosumab）二大類，常用於治療骨質疏鬆症及攝護腺癌、乳癌等…等，主要為防止癌細胞 擴散，亦可抑制破骨細胞活性，減緩骨代謝保留骨質。

臨床發現服藥期間若接受牙科侵入性治療，未事先審慎評估易引起顎骨壞死，一發不可收拾。

但目前文獻顯示，如患者未保持口腔清潔評估是否停藥，就有產生骨壞死之可能，若接受拔牙、植牙等侵入性處置發生顎骨壞死機率更大幅提升，甚至高於1%為常見可預期，不可不慎。所以此類藥物誠如1830年斯湯達爾（Stendhal）「紅與黑」所述「愛」「恨」交錯。

預防顎骨壞死 定期檢查口腔、保持口腔清潔

陳立愷更進一步指出，此類藥物造成顎骨壞死，臨床上常見為口內黏膜潰瘍，顎骨露出、化膿，疼痛難耐等症狀，嚴重感染時甚有痛不欲生感覺。

如經確診，目前治療依患者情形多採傷口清創、局部顎骨切除、抗生素、止痛藥、抗微生物製劑漱口水…等，唯需遵循「戒急用忍」原則，待腐骨形成再予手術，避免再次傷害。

最後陳立愷特別提醒，「預防勝於治療」服用該類藥物患者時間愈久，風險愈高，因此做好定期口腔檢查，保持口腔清潔，接受牙科治療前務必告知牙科醫師服用藥物種類、時間…等，與醫師充分討論，必要時會診原處方醫師共同討論，因為使用此類藥物並非完全不能接受拔牙、植牙，只是需依個案使用藥物種類使用時間長短，病友身體狀況，謹慎評估，了解風險，再做決定，以避免造成遺憾。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49340/

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