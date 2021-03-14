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別輕忽！35歲女背痠痛 竟是乳癌骨轉移

江良誠
南投醫院引進新乳房X光攝影檢查，降低疼痛感也讓檢測更為精準。（圖：南投醫院提供）
南投醫院引進新乳房X光攝影檢查，降低疼痛感也讓檢測更為精準。（圖：南投醫院提供）

乳癌危害婦女健康，更有年輕化趨勢。台灣南投縣30歲蔡小姐發現左乳有腫塊，經醫師檢查確診乳癌二期，35歲吳小姐時常下背痠痛、下肢無力，安排相關檢查後更發現是乳癌骨轉移。醫師提醒年輕女性要注意健康、定期健檢，發現胸部異常腫塊盡快就醫檢查，以免罹患乳癌還不自知。

衛福部南投醫院表示，根據世衛組織最新統計，女性乳癌已經成為全球最常被診斷出的癌症，首次超越肺癌，光是2020年，就有230萬名女性罹患乳癌；平均每4名女性癌症患者，就有1人是乳癌。

乳癌患者更有年輕化趨勢，這個熱情活力的年齡層，有的未婚，有的準備懷孕，更有初為人母者，一旦罹患乳癌，對自身和家庭都是嚴重衝擊。

南投醫院放射腫瘤科醫師陳韻之說，遺傳基因、遲生育、不生育、初經早、停經晚、肥胖和環境賀爾蒙都是乳癌危險因子，其中，遺傳和環境賀爾蒙和年輕型乳癌息息相關。

她說，環境賀爾蒙等化學物質因干擾了正常雌激素作用，阻礙乳腺的發育，進而衍生出癌症。寶特瓶、塑膠飲料杯、香水、止汗劑、潤膚霜、指甲油、髮膠、殺蟲劑，甚至大型魚類中的重金屬也是。這些內分泌干擾物質再加上不良生活型態和飲食習慣，癌症可能悄悄上身。

癌症 台灣 世衛

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