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乾眼症狀無法緩解？當心「睫毛倒插」惹禍　

【本報訊】

別以為睫毛倒插是小事，當倒插的睫毛持續摩擦角膜，可能造成角膜破損，反覆的角膜破皮會增加感染的風險，嚴重者甚至形成角膜疤痕、角膜潰爛、角膜穿孔而導致失明。

一名34歲男性，平日工作為文書作業為主，眼睛長期盯著電腦，常常覺得有異物感、不舒服，甚至有時候會視力模糊，進而到一般診所檢查，醫生診斷為乾眼症，請他平時點人工淚液緩解。

但兩年時間過去，男子眨眼頻率不但大增，且異物感以及視力模糊越來越常發生，即使都已經採用到自體血清眼藥水也沒有改善，進一步檢查發現是下排眼瞼內眥贅皮導致的倒睫毛所致。

台灣奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉表示，眼瞼內翻是老人常見引起倒睫毛的原因，大多數是因為老化，導致眼瞼周邊的肌肉鬆弛，造成眼瞼力量分布不平均，形成眼瞼內翻而睫毛倒插，症狀也是多為眨眼睛、眼睛異物感或是疼痛，嚴重者會有因為角膜受損而視力模糊，若不治療則可能造成反覆性角膜潰爛、角膜感染而失明。

李婉如醫師表示，因為平常會有異物感、眼睛不舒服會一直眨眼，很多病人又合併有角膜上皮狀況，常會被誤以為是過敏或是乾眼症的症狀，但治療後無法改善，才考慮到眼瞼附近的結構異常，造成可能的倒睫毛或是角膜病變，這些不一樣的病因需要不同的治療方式。

目前最簡單有效的治療方式，除了拔除睫毛以外，還有手術矯正眼瞼內翻，讓睫毛不再倒插刺激角膜。

李婉如醫師提醒，兒童的下眼瞼內眥贅皮，需要家長的警覺和專業醫師的判斷，長期追蹤以後再決定治療方式；而老年性的退化性眼瞼內翻，也需要專業醫師的判斷與建議，雖然有些病人對於手術有疑慮或是害怕手術，但在診間都可以跟醫師商討出最適合自己的治療方式。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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