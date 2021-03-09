心臟體外震波 輔助治療心絞痛改善心肌缺氧

高雄小港醫院內科主任蘇河名表示，心臟體外震波儀器短期效果能擴張冠狀動脈血管，增加血流；長期可增加心肌灌流，改善心肌缺氧。（記者徐如宜／攝影）

心臟體外震波儀器可提供心血管病患非侵入性的輔助治療。63歲楊先生是馬拉松、三鐵好手，三年前因活動時胸痛裝了兩支心臟支架，接受心臟震波完整九個療程後，恢復生活品質，現在又繼續馳騁在跑道、泳池中。

心血管病變是常見死因，尤其是缺血性心臟病 和心肌梗塞，常瞬間奪走病人的性命。台灣 高雄市立小港醫院小港醫院內科主任蘇河名表示，心臟體外震波儀器原理主要是利用低能量的震波，在心臟超音波的導引下按摩心臟的肌肉。短期的效果能擴張冠狀動脈血管，增加血流；長期而言，會刺激新生的小血管產生，增加心肌灌流，改善心肌缺氧，進而改善心絞痛及提升心臟功能。

37歲柯先生說，三年前打籃球時，心肌梗塞突發，到小港醫院接受緊急心導管治療，前後共置放五支藥物支架。大管徑的冠狀動脈，經支架治療後，已得到大幅改善，但可能是糖尿病 的關係，三條冠狀動脈遠端殘餘很多小血管的病變，只能先靠藥物治療。他決定接受震波治療，在完成九次療程後，目前胸悶吸不到氣的情況已大有改善。

蘇河名指出，心臟體外震波的引進，可提供這類病人一項輔助的治療，而且是非侵入性的，無論是年輕或長者接受度都很高。治療過程有感覺，但不疼痛，治療後胸痛和呼吸困難情況也會改善。這台由心臟超音波同軸定位的心臟震波儀器，可精準定位要治療的心肌，輕鬆活化心臟小血管，讓病人遠離心絞痛苦。