我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

心臟體外震波 輔助治療心絞痛改善心肌缺氧

徐如宜
高雄小港醫院內科主任蘇河名表示，心臟體外震波儀器短期效果能擴張冠狀動脈血管，增加血流；長期可增加心肌灌流，改善心肌缺氧。（記者徐如宜／攝影）
高雄小港醫院內科主任蘇河名表示，心臟體外震波儀器短期效果能擴張冠狀動脈血管，增加血流；長期可增加心肌灌流，改善心肌缺氧。（記者徐如宜／攝影）

心臟體外震波儀器可提供心血管病患非侵入性的輔助治療。63歲楊先生是馬拉松、三鐵好手，三年前因活動時胸痛裝了兩支心臟支架，接受心臟震波完整九個療程後，恢復生活品質，現在又繼續馳騁在跑道、泳池中。

心血管病變是常見死因，尤其是缺血性心臟病和心肌梗塞，常瞬間奪走病人的性命。台灣高雄市立小港醫院小港醫院內科主任蘇河名表示，心臟體外震波儀器原理主要是利用低能量的震波，在心臟超音波的導引下按摩心臟的肌肉。短期的效果能擴張冠狀動脈血管，增加血流；長期而言，會刺激新生的小血管產生，增加心肌灌流，改善心肌缺氧，進而改善心絞痛及提升心臟功能。

37歲柯先生說，三年前打籃球時，心肌梗塞突發，到小港醫院接受緊急心導管治療，前後共置放五支藥物支架。大管徑的冠狀動脈，經支架治療後，已得到大幅改善，但可能是糖尿病的關係，三條冠狀動脈遠端殘餘很多小血管的病變，只能先靠藥物治療。他決定接受震波治療，在完成九次療程後，目前胸悶吸不到氣的情況已大有改善。

蘇河名指出，心臟體外震波的引進，可提供這類病人一項輔助的治療，而且是非侵入性的，無論是年輕或長者接受度都很高。治療過程有感覺，但不疼痛，治療後胸痛和呼吸困難情況也會改善。這台由心臟超音波同軸定位的心臟震波儀器，可精準定位要治療的心肌，輕鬆活化心臟小血管，讓病人遠離心絞痛苦。

台灣 心臟病 糖尿病

上一則

長輩久住加護病房當心「譫妄症」上身！這些警訊要知道

下一則

冷凍殺蟎再清洗 氣喘兒也能抱絨毛娃娃

延伸閱讀

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊
天冷關節腫脹、疼痛？「關節炎之王」不治療恐殘障

天冷關節腫脹、疼痛？「關節炎之王」不治療恐殘障
中科血管清通「血管」防「中風」日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見

中科血管清通「血管」防「中風」日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見
日本皇室最年長 97歲三笠宮妃心臟疾病住院

日本皇室最年長 97歲三笠宮妃心臟疾病住院

熱門新聞

新冠病毒刺突蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用。(美聯社)

新冠病毒變異 未來會像流感每年打疫苗嗎？

2021-03-04 09:14
保健食品成分有時會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。（本報資料照片）

吃保健品三NG行為 對身體有害

2021-03-03 02:00
（圖：健康醫療網）

春天來了！養生別忘5件事 每天「3分鐘」通血氣

2021-03-04 00:25
(取材自健康醫療網)

清洗鼻腔能治過敏 但千萬別挑睡前清洗

2021-03-06 01:58
(取材自健康醫療網)

鳳梨怎麼吃？營養師曝2種人要注意攝取

2021-03-06 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚搔癢難耐竟是骨髓纖維化！未治療恐惡化成急性白血病

2021-03-05 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫