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中醫治氣喘 「冬病夏治」提升免疫力

黃惠群
著重日常生活調理，可減少氣喘急性發作。(Getty Images)
著重日常生活調理，可減少氣喘急性發作。(Getty Images)

氣喘可能因為環境誘發，除尋求西醫治療，中醫也有很多方法。中醫師指出，秋冬好發氣喘，應於春夏季及早宣肺、健脾及補腎，預防秋冬氣喘發作。全年都可以從事游泳、爬山、慢跑、氣功、打太極拳、八段錦等運動，訓練肺氣，提升身體免疫力

內外三原因 易引發氣喘

台灣馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，中醫診斷氣喘原因主要從三個角度切入，分別為「內因」、「外因」以及「不內外因」。人有五臟六腑，肝、心、脾、肺、腎五臟中，脾、肺、腎是影響氣喘的主要臟器，處理體內「水」的調控。通常幼兒器官發展尚未完全、臟器嬌弱，體質弱者可能引發氣喘，是為誘發氣喘的「內因」。

「外因」指外界環境的變化，瞿瑞瑩說，通常在季節轉換時，如春秋兩季日夜溫差大，或是進出冷氣房寒熱溫差，以及濕度變化，或是流行的細菌或病毒等，都有可能誘發氣喘。「不內外因」主要是生活作息不當，飲食不規律、長期營養不良、暴飲暴食等，都可能導致肺脾氣虛，成人如生活勞累、壓力大，都是容易誘發氣喘的常見因素。

急性期救治 看寒熱體質

以中醫角度，會將氣喘分為急性期、緩解期。急性期是指患者氣喘正在發作的階段，相對較危急，瞿瑞瑩表示，「主要是要盡速讓患者症狀緩解下來，保命要緊。」此時，西醫可以使用吸入性類固醇，舒緩痙攣的平滑肌，效果好又快；若在中醫門診，則立即請患者服藥、針灸以宣肺納氣。她說，「急性期不要拘泥看中醫或西醫，先舒緩氣喘症狀要緊。」

急性期治療方式不同，中醫會根據寒性、熱性體質做調整。瞿瑞瑩表示，寒性體質多怕冷，痰是清稀的白色，急性期救治要「溫肺散寒」，可飲用麻黃湯、小青龍湯，或是透過針灸風池穴、風門穴、肺俞穴等三個穴位，臨床上會覺得可以大口大口吸氣，是以「溫肺平喘」。

瞿瑞瑩說，熱性體質患者體溫較高、呼吸聲較大聲，臉會漲紅，易喘、咳、胸悶、口乾舌燥，或是痰呈現黃黏狀，急性期應「清肺化痰」，可喝定喘湯、針灸風池穴、封門穴、尺澤穴、合谷穴等，以達「瀉熱平喘」作用。

緩解期調理 可減少發作

氣喘急性發作，使用西醫類固醇快速且效果佳，那中醫治療氣喘的優勢在哪？瞿瑞瑩說，中醫可依據不同寒熱體質做調整，特別在「緩解期」，著重日常生活調理。緩解期照護得宜，可減少急性發作的頻率，即便天氣變化，氣喘患者也能與常人無異，是中醫的特點。

氣喘患者常見肺氣虛與脾氣虛。瞿瑞瑩說，「肺氣虛」者通常怕冷，講話聲音小且容易沒氣、呼吸短促，反覆感冒難根治，這時要「補益肺氣」，強化呼吸道的功能，可搭配桂枝湯、玉屏風散，建構預防感冒的衛氣，就較不會反覆感冒、誘發氣喘。

一般人可能因為勞累、壓力大、睡眠不足、飲食不規律等，導致代謝失常，廢物留在身體裡，宿便多、肚子脹、變胖。瞿瑞瑩說，像這樣「脾氣虛」者腸胃功能較差，通常咳嗽有痰、身體濕氣重、消化不良、食欲不好，會有排便軟又易黏馬桶的便溏（大便稀軟）現象，這時要「健脾化痰」，可服用四君子湯、平胃散，幫助身體「排濕」，進而恢復腸胃正常運作。

●中醫氣喘保養建議

氣喘患者如何「強健體魄」？台灣中醫師公會理事長柯富揚說，秋冬氣喘較易發作，鑑於「冬病夏治」的預防醫學概念，建議提早調整體質，在春、夏季時健脾、補腎，秋天宣肺，預防秋冬氣喘發作。

1. 氣喘運動333 四季皆可做

一般民眾常認為運動恐誘發氣喘，不敢運動，但柯富揚強調，多運動其實可以補「中氣」，提升免疫功能，還可以補「衛氣」，就如同身體外面有一層防護罩，協助預防感冒。

柯富揚建議，一年四季可以游泳、爬山、慢跑、氣功、打太極拳、八段錦等，小朋友也可以一起參與，藉此訓練肺氣，但要掌握「氣喘運動333」原則，每個禮拜3次、每次30分鐘以上、心跳數需達到130以上。

2. 寒喘體質怕風 頭頸要保暖

瞿瑞瑩則提醒，「寒喘體質」患者可能「有風就喘起來」，季節變化時更應注意保暖，口罩、圍巾、帽子都是必要的，尤需避免脖子受涼。遇空氣品質差、毛料過敏或塵蟎，都會加重氣喘發作機率。

3. 熱喘體質忌熬夜、刺激食物

「熱喘體質」要避免加重身體熱性，除不要熬夜、喝酒，也不要吃烤炸、油膩、過辣的食物。

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