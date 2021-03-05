頭暈合併顏面神經失調8大症狀 恐罹重大疾病

你常頭暈嗎？千萬不可輕忽！由於頭暈需要考慮的病因很多，可能只是全身性疾病的其中一個表現，應該特別注意是否合併某些警訊徵兆。若是長期有頭暈症狀發生，務必就醫檢查診斷。

高燒、血便 嚴重疾病徵兆

頭暈可能暗示重大疾病的警訊，包括半身無力、顏面神經失調、口齒不清、劇烈頭痛等神經症狀，並且持續心悸或胸悶疼痛、高燒不退、血便黑便等表現，皆是全身性嚴重疾病的徵兆，因此，如果頭暈合併出現這些徵兆，應盡速尋求正式醫療協助。

頭暈主要病因，可以初步區分為腦部血流量不足與內耳平衡覺異常。腦部血流量不足，常與低血壓 有關，會使得腦細胞沒有血液帶來氧氣與養分而無法正常運作，造成頭暈症狀，甚至腦細胞受損嚴重而有致死風險。

眩暈症 周遭有傾斜移動感

常見引起腦部血流量不足的原因，包括體液不足、心臟功能異常與血管問題。體液不足如貧血、脫水或急性出血等；心臟功能異常包括心律不整、心肌梗塞等；血管問題則包括缺血性中風 、頸動脈狹窄、脊椎腦底動脈循環不全等。其他可能造成頭暈的原因，還有低血糖 、藥物、神經退化與自律神經失調等。

許多頭暈患者，會有天旋地轉、感覺周遭環境有傾斜或移動感，甚至出現平衡困難與噁心嘔吐等症狀，這是「眩暈症」，他們體內的平衡覺出現問題。人體平衡覺是由內耳前庭系統、視覺回饋、肌肉關節內的自體感受系統共同組成，並在腦部統整而形成，當中的任一環節有問題，就可能產生症狀。生活中常見的暈車、暈船，就是視覺回饋跟其他平衡覺整合出現異常所造成。

平衡覺問題 可能影響腦部

根據平衡覺系統出現問題的地方是否影響腦部，又分成未影響腦部的「周邊型眩暈」與影響腦部的「中樞型眩暈」兩種。周邊型眩暈與內耳或其神經傳導路徑異常有關，包括良性陣發性姿勢性眩暈、前庭神經發炎與梅尼爾氏症等；中樞型眩暈影響到腦部，是較危險類型，常見原因包括中風等腦血管疾病、腫瘤，中樞型眩暈常伴隨其他神經學症狀，如半身無力、顏面神經失調、口齒不清、劇烈頭痛等。

記錄好發時間 與緩解因子

雖然頭暈非常常見，且多數為良性狀況，但也可能是全身性疾病，甚至是嚴重疾病的表現之一。因此，要多留意自己或身旁親友有頭暈症狀時，是否有這些警訊徵兆，以避免延誤就醫時機。此外，也應多注意症狀出現時的好發與緩解因子，並將其記錄下來，讓醫師可以有更多線索找到真正的病因。