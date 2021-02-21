長期咳嗽竟是肺阻塞 老菸槍應特別注意

圖片來源 ／健康醫療網

63歲的鄭先生菸齡37年，雖已在十年前戒菸，但四年前仍因長期咳嗽、咳痰以及呼吸困難，到了花蓮慈濟醫院就診，檢查結果發現是嚴重的肺阻塞患者；所幸在穩定服藥和持續進行肺復元療程下，鄭先生目前的病情控制良好。花蓮慈院胸腔內科主治醫師劉迪塑指出，長期吸菸已被證實是罹患肺阻塞的高風險因素，且罹患肺阻塞的風險跟吸菸時間成正比，越是老菸槍越要小心。

慢性肺阻塞 咳嗽、濃痰、易喘

肺阻塞是「慢性阻塞性疾病」的簡稱，常見症狀有慢性咳嗽、濃痰、運動易喘等等，因症狀容易和一般感冒搞混，許多人明明已經患有肺阻塞，自己卻完全不知道，就算經常感覺很喘，也以為只是缺乏運動、肺活量不好。

「最關鍵的仍然是戒菸。」肺阻塞個管師侯惠娟說，肺阻塞的病患絕大部份都有吸菸習慣，身為個管師最重要的就是想辦法讓病人遵從醫囑、確實戒菸，提高病患對療程的配合意願，「每個人的難處都不同，單純要求病人做這個、做那個，有時候效果並不好，所以才需要個管師介入瞭解病人的狀況，提供最合適、最客製化的治療辦法。」

肺復元運動 治療肺阻塞不可或缺

花蓮慈院大愛樓五樓設有「肺復原室」，提供給慢性肺部疾病的患者定期做肺復原運動，是治療肺阻塞過程中不可或缺的一站。

「除了評估病人的身體狀況，還要還要幫病人設計最適合他們的運動處方。」呼吸治療師陳宜榛表示，肺復原運動最重要的，就是讓病患在體力允許的範圍內，盡量完成醫師及呼吸治療師設定的目標，達到心肺訓練的效果；又同時需要監測心電圖、血壓 及心跳是否異常，因此必須有呼吸治療師在旁協助。肺復原室內也備有純氣，必要時提供給進行肺復健的病人使用。

肺阻塞不可逆 療程持續且漫長

由於肺阻塞是不可逆的呼吸道阻塞疾病，若沒有及早發現、妥善治療，當肺部功能損壞和惡化，除了可能導致日常呼吸困難，嚴重時甚至有性命危險；國人十大死因中長期佔據第七名的慢性下呼吸道疾病，其中就包含肺阻塞。

劉迪塑醫師說，慢性疾病的療程通常都是持續且漫長的，即便對於症狀同樣嚴重的病患投以相同的處方藥，根據對醫囑的配合程度也會有不同的效果。有像鄭先生這樣入院時雖然已經嚴重肺阻塞，但後續病況控制良好的個案；也有始終無法戒菸，導致病情惡化快速的病人。

個管師侯惠娟表示，目前花蓮慈院對於慢性下呼吸道疾病患者的照護模式，已發展為跨團隊、一條龍的服務，包括經醫師診斷後進入個案管理照護的系統，以及呼吸治療師配合肺復原的計畫。除了治療肺功能本身，營養師也會教導病人如何吃得健康，比如避免產氣性食物，像豆類、高麗菜、洋蔥、玉米，以減輕肺部負擔。

有些病患會因為過度的喘氣而不敢走到戶外與人群接觸，形成無形的社交隔絕，引起憂鬱等症狀，這部分也會請心理醫師做憂鬱量表的評估，在症狀出現的早期就轉介給相關專業，讓病人能獲得良好的全人照護。

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資料來源：健康醫療網

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