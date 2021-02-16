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注射疫苗 是否會使您感染新冠病毒？

文／亞美醫師協會
美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)
美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)

新冠病毒可能會導致嚴重的併發症並致人死亡。如果您不幸感染新冠病毒，則可能會將病毒傳染給您的家人、朋友和同事或其他人。接種新冠病毒疫苗可幫助您在未感染病毒的情況下產生免疫反應，從而避免感染病毒。即便您仍感染了新冠病毒，則該疫苗或會使您免於嚴重併發症或死亡的風險。接種新冠疫苗還會有助於保護您周圍的人免受新冠病毒的侵害，尤其是那些患慢性病或嚴重疾病而有感染風險增加的群體。

美國有哪些疫苗可以施打？

目前，有幾種新冠病毒的疫苗正在臨床試驗中。在批准使用新冠病毒疫苗之前，美國食品和藥物管理局（FDA）將審查這些試驗的結果。但是，由於迫切需要新冠病毒疫苗，而且FDA的疫苗批准過程可能需要數月至數年，因此FDA將首先根據少於正常需要的數據為新冠病毒疫苗授予緊急使用授權。數據必須表明，在FDA給予緊急使用授權之前，疫苗是安全有效的。

輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗

FDA已給予輝瑞疫苗緊急使用授權。數據顯示，該疫苗在第一次注射後不久就開始起作用，並且在第二次注射後7天的有效率為95％。該疫苗適用於16歲以上的人群，需要在間隔21天注射兩次。

莫德納（Moderna）疫苗

FDA已授予莫德納疫苗緊急使用授權。數據表明，該疫苗的有效率為94.1％。該疫苗適用於18歲以上的人群，需要間隔28天注射兩次。

注射疫苗是否會使您感染新冠病毒？

不會。美國新冠病毒的疫苗均使用mRNA疫苗而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。需要注意的是，您的身體在注射疫苗後數周才會產生新冠抗體，因此您在注射前後仍有感染病毒的風險，請嚴格遵循防疫措施如注意社交距離、佩戴口罩及勤洗手等。

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