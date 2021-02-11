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頸痛+胸悶 35歲男主動脈剝離

黃寅
頸部突然有疼痛撕裂感，加上胸悶不舒服，易是心臟主動脈剝離。(Getty Images)
頸部突然有疼痛撕裂感，加上胸悶不舒服，易是心臟主動脈剝離。(Getty Images)

一名35歲男性平日患有高血壓並抽菸，日前因頸部突然有疼痛撕裂感，加上胸悶不舒服，急診檢查發現是心臟主動脈剝離。醫師研判，若延誤醫療時間恐有致命風險，立即為他進行「人工血管置換術」並經10小時手術，才讓他脫離險境。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，患者到院後，先到心臟內科安排心臟超音波檢查，確診為A型主動脈剝離，再透過電腦斷層檢查確診無誤，立即連繫心臟血管外科團隊安排開刀治療，並透過開胸手術，將患者撕裂的血管置換成人工血管，手術歷時10小時。

患者曾疑惑「有這麼嚴重嗎？」直到術後醒來，所有不舒服消失殆盡；醫護人員解說，才知道原來罹患與藝人「小鬼」同樣的疾病，驚覺此疾病的嚴重性，慶幸自己在出現症狀後及時接受救治。

劉殷佐說，誘發主動脈剝離的主要因素為高血壓及抽菸，據統計，主動脈剝離是以1小時約1%的速率增加，患者從出現症狀到接受治療約3天，死亡率高達72%，「面對如此急促且危險的病症，居然還能自行走來檢查，真的很不可思議！」

他說，依發生位置，發生在「升主動脈（為主動脈與左心室交接的部分，始於第三肋間軟骨下緣，並沿胸骨左半邊上行）」的屬A型急性主動脈剝離，其餘區域都屬於B型。因為A型主動脈剝離致死率相當高，且會造成器官缺血，故一旦確診為A型，都會建議緊急手術治療。

劉殷佐提醒，冬天正是主動脈剝離好發時節，若患有高血壓的民眾，務必每天測量血壓，並按時服藥，且建議戒菸、維持合理體重，並養成運動習慣，才能有效預防主動脈剝離的發生。

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