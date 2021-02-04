戴口罩呼吸道感染減少 但…腸胃疾病也變多了

(取材自健康醫療網)

全民防疫 戴口罩，冬季常見的小兒呼吸道感染發生率明顯下降，但小兒科醫師發現小兒腸胃炎卻增加了！

口罩戴好戴滿 呼吸道感染人數降

臺中慈濟醫院小兒科主任李敏駿主任觀察，往年每到冬季，來看診的十個病童，罹患呼吸道感染疾病接近六位。今年最特別的是，腸胃炎病童變多，跟呼吸道病患比例呈現五五波，甚至有時腸胃道的病童還會超過呼吸道感染人數。

分析小兒呼吸道感染減少的原因，李敏駿表示，應是全民依新冠病毒疫情 規定戴口罩，使得小朋友的呼吸道保護力大增。而腸胃道感染疾病發生率上升，則與寒流一波接一波報到，吃鍋禦寒脫不了關係。

全家吃火鍋 沒煮熟感染細菌腸胃炎

李敏駿指出，一位幼兒園的四歲女童，發燒逾38度且上吐下瀉到醫院就診，經收治住院檢查，在摻雜血液跟黏液的糞便中檢驗出沙門氏菌，確診為沙門氏菌感染腸胃炎。同時，孩子的爸媽也有腹痛腹瀉症狀。追問發現，原來是氣溫太低，全家人共吃火鍋，可能是吃到沒有完全煮熟的肉、蛋，隔天就出現不適症狀。病童腹瀉嚴重，家人在清理他的排泄物時沒有做好清潔消毒，相互傳染，結果變成一家人都感染。

多數人特別愛吃半生不熟的蛋黃、微微帶血的肉，認為鮮嫩有口感。李敏駿說，三分、五分、七分、八分熟度對大人可能沒問題，但學齡前的幼兒腸胃道還沒有發育完全，所有食材都必須清洗乾淨，而且不能只涮個兩下，還半生不熟就讓幼童吃下肚，就容易產生細菌腸胃感染。

孩童寒假 含糖食物別吃太多

李敏駿也提醒，寒假與春節期間，飲食與生活作息都跟平時不一樣，糖與含糖飲料吃太多，不只正餐吃不下，含糖飲料會抑制生長，造成肥胖 ，未注意口腔清潔還會有蛀牙風險。另外在家玩3C手遊，適量即可，一定要讓孩子至少每天睡足八小時，避免作息不正常影響生長激素的分泌及孩子的生長發育。

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資料來源：健康醫療網

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