我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

戴口罩呼吸道感染減少 但…腸胃疾病也變多了

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

全民防疫戴口罩，冬季常見的小兒呼吸道感染發生率明顯下降，但小兒科醫師發現小兒腸胃炎卻增加了！

口罩戴好戴滿 呼吸道感染人數降

臺中慈濟醫院小兒科主任李敏駿主任觀察，往年每到冬季，來看診的十個病童，罹患呼吸道感染疾病接近六位。今年最特別的是，腸胃炎病童變多，跟呼吸道病患比例呈現五五波，甚至有時腸胃道的病童還會超過呼吸道感染人數。

分析小兒呼吸道感染減少的原因，李敏駿表示，應是全民依新冠病毒疫情規定戴口罩，使得小朋友的呼吸道保護力大增。而腸胃道感染疾病發生率上升，則與寒流一波接一波報到，吃鍋禦寒脫不了關係。

全家吃火鍋 沒煮熟感染細菌腸胃炎

李敏駿指出，一位幼兒園的四歲女童，發燒逾38度且上吐下瀉到醫院就診，經收治住院檢查，在摻雜血液跟黏液的糞便中檢驗出沙門氏菌，確診為沙門氏菌感染腸胃炎。同時，孩子的爸媽也有腹痛腹瀉症狀。追問發現，原來是氣溫太低，全家人共吃火鍋，可能是吃到沒有完全煮熟的肉、蛋，隔天就出現不適症狀。病童腹瀉嚴重，家人在清理他的排泄物時沒有做好清潔消毒，相互傳染，結果變成一家人都感染。

多數人特別愛吃半生不熟的蛋黃、微微帶血的肉，認為鮮嫩有口感。李敏駿說，三分、五分、七分、八分熟度對大人可能沒問題，但學齡前的幼兒腸胃道還沒有發育完全，所有食材都必須清洗乾淨，而且不能只涮個兩下，還半生不熟就讓幼童吃下肚，就容易產生細菌腸胃感染。

孩童寒假 含糖食物別吃太多

李敏駿也提醒，寒假與春節期間，飲食與生活作息都跟平時不一樣，糖與含糖飲料吃太多，不只正餐吃不下，含糖飲料會抑制生長，造成肥胖，未注意口腔清潔還會有蛀牙風險。另外在家玩3C手遊，適量即可，一定要讓孩子至少每天睡足八小時，避免作息不正常影響生長激素的分泌及孩子的生長發育。

【延伸閱讀】

高風險多發性骨髓瘤別放棄　醫提2關鍵籲「接受治療」！

她痔瘡發作貧血需送院輸血！　超音波刀微創治療解決

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49047/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49047/更多健康資訊

肥胖 疫情 防疫

上一則

冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防

下一則

計算「酒精攝取量」 避免過量飲酒傷身

延伸閱讀

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開
雙眼上吊、四肢抽動...孩子發燒「熱痙攣」 2原則注意

雙眼上吊、四肢抽動...孩子發燒「熱痙攣」 2原則注意
掃除迎新年小心誘發媽媽手！這2部位痛快就醫

掃除迎新年小心誘發媽媽手！這2部位痛快就醫
短短20天胖了20公斤？恐是心臟出問題

短短20天胖了20公斤？恐是心臟出問題

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

2021-02-03 01:59
（圖：健康醫療網提供）

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

2021-01-31 00:03
圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
(取材自健康醫療網)

一入冬就容易呼吸急促？當心「1習慣」惹禍

2021-01-30 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟