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嬰兒全身紅疹、矮小 營養素鋅缺所致

黃寅
一個10個月大的男嬰因嘴巴周圍明顯紅疹，且明顯身高不足，被診斷出是因缺鋅造成，經補充鋅3個月後，紅疹沒了，還長高了5公分。（圖：澄清醫院中港院區提供）
一個10個月大的男嬰因嘴巴周圍明顯紅疹，且明顯身高不足，被診斷出是因缺鋅造成，經補充鋅3個月後，紅疹沒了，還長高了5公分。（圖：澄清醫院中港院區提供）

許多父母納悶小孩子為何矮人一截？台灣澄清醫院中港院區小兒遺傳新陳代謝科醫師吳信儒指出，嬰幼兒時期的生長遲緩與營養狀態息息相關。一個10個月大的男嬰因嘴巴周圍明顯紅疹，且明顯身高不足，被診斷出是因缺鋅造成，經補充鋅3個月後，紅疹沒了，還長高了5公分。

吳信儒說，男嬰因全身性紅疹而求醫，在測量身高體重對照生長曲線圖後，發現身高在第3百分位之下，也就是過於矮小，是不正常的身高發展，再加上全身出現紅疹，立即轉給小兒遺傳新陳代謝科做進一步診斷。

他說，男嬰從出生5、6個月大就開始出現異位性皮膚炎的症狀，因搔癢而睡眠品質不佳，父母還為小嬰兒戴上布手套防止抓破皮，看了皮膚科擦藥膏也無法根治。門診身體檢查發現該男嬰在嘴巴的周圍也長了紅疹，這種皮膚表現高度懷疑與營養素鋅缺乏有關，經抽血檢驗果然男嬰血中的鋅元素低於正常值，足足少了120微克/升。另外，血中總蛋白量也在低標，才導致生長遲滯。

吳信儒說，鋅是小兒長高不可或缺的營養元素，它是細胞生長的重要輔酶，維持嬰幼兒正常生長與新陳代謝。經探詢病史發現，男嬰約4個月大開始出現厭奶情形，所吃的奶量就不是很充足，吃副食品也出現挑食情形，尤其對肉糜類的副食品更是不想吃進嘴裡。

在嬰幼兒飲食中，鋅的主要以母奶或配方奶，以及肉類副食品為主要來源，鋅缺乏的孩童也常見伴隨著蛋白質的低下。此男嬰經營養衛教以及額外補充口服鋅滴劑3個月後，身高明顯增長了5公分。

也有一位國小五年級的男生，上國小五年來座位都在最前排，排隊在最前方，父母知道自己的小孩有挑食的壞習慣，以為營養不良才長不高，帶來門診原本只想請醫師嚇嚇小孩勸勸要多吃，經抽血檢驗，赫然發現也有鋅不足的情況。

吳信儒指出，嬰幼兒缺鋅症除了表現在嘴巴周圍的紅疹情形外，紅疹也有可能出現在手指和臀部，常常被當成口水疹、尿布疹、接觸性皮膚炎，建議家長多加注意。

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