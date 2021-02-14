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凍卵超前部署 不孕婦生一對子女

趙容萱
醫師建議，女性應把握35歲以前的「黃金生育期」。（本報資料照片）
醫師建議，女性應把握35歲以前的「黃金生育期」。（本報資料照片）

台灣台中茂盛醫院日前為42歲游太太慶生，她在丈夫、三歲女兒、七個月大兒子，以及醫護人員陪同下，開心切蛋糕。游太太在38歲因不孕症求助院長李茂盛，從80顆卵培育並篩檢出二顆正常囊胚，分開植入後也各別產下試管女娃及男寶，讓原本可以是雙胞胎卻改成為一對姊弟。

李茂盛建議，把握35歲前的黃金生育期，晚婚夫妻雖能求助人工生殖技術，但「凍卵」才是超前部署的最佳優生學。

游太太說，她29歲結婚，和丈夫計畫先拚經濟再懷孕生子，後來卻發生子宮外孕和流產，等到覺得該生孩子的時候，竟患有不孕症。她立刻接受治療，前後做了四次人工、四次試管，但都沒能懷孕，抱著最後希望求助於茂盛醫院，感謝醫師李茂盛讓她圓夢生了一雙兒女。

游先生說，為了治療不孕，太太吃盡苦頭，他誠心建議生子千萬不能拖，因為時間是金錢買不回來的。

李茂盛說，五年前游太太時38歲求診，患有多囊性卵巢症候群、子宮肌瘤，加上子宮外孕切除右側輸卵管術後子宮沾粘造成不孕，因此幫游太太採卵三次、80顆卵子，順利培育囊胚只剩七顆，再以染色體篩檢出兩顆可用囊胚。

李茂盛指出，考量游太太有先天性高血壓，生雙胞胎有高度風險，所以李茂盛院長由兩顆正常囊胚中挑出最優者進行植入，順利懷孕，但懷孕一周出現子宮頸閉鎖不全，接受子宮頸環紮手術，安胎躺三個月才回家繼續養胎，順利生下2640公克的試管女娃。2019底，植入最後一顆囊胚，同樣在懷孕14周接受子宮頸環紮術，再度臥床安胎，去年7月產下2140公克小兒子。

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