長期骨頭疼痛 竟是骨髓瘤

骨頭痛不一定是正常老化，有可能是多發性骨髓瘤作祟。（本報資料照片）

「五十歲就嚴重骨鬆 ，又沒有糖尿病、腎臟問題，當心是多發性骨髓瘤。」台灣高雄長庚血液腫瘤 科主治醫師王銘崇表示，多發性骨髓瘤常被誤以為是血癌、骨癌，加上症狀與其他疾病相似，從症狀到確診，至少都得半年以上。

王銘崇表示，多發性骨髓瘤，顧名思義是「骨髓長出癌細胞 」，向病人解釋病情時，患者常會以為是骨癌或是血癌，但骨癌是骨頭長出癌細胞，骨髓癌則是骨髓腔內的一種白血球「漿細胞」出現癌變。

骨髓內漿細胞負責分泌免疫球蛋白（Ｍ蛋白），病變時會貧血、免疫功能變差，容易發燒或感染，骨頭中的鈣離子流至血液中，導致血鈣過高，或腎功能不佳等，嚴重者會有骨鬆問題。

王銘崇表示，多發性骨髓瘤症狀以「骨頭痛」為主，初期患者對骨頭痛沒病識感，曾有一位住透天厝的患者，每天拉上一樓鐵門是必備功課，某天他一拉鐵門，手部就突然骨折，一問診才發現他長期骨頭疼痛，以為是年紀到了，結果竟是多發性骨髓瘤。

王銘崇表示，隨著人口老化，多發性骨髓瘤患者愈來愈多，以前從症狀出現到確診恐需二年以上，近年約半年左右可被確診。

民眾除了定期健康檢查，也多關心身體狀況，別以為骨頭痛就是正常老化，初期疼痛赴骨科或是復健科治療未果，應立即思考恐是多發性骨髓瘤在作祟，可至血液腫瘤科就診。