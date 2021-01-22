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20年來她天天偏頭痛！釀家庭失和、遭資遣超憂鬱

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名40多歲的李小姐，從20年前開始有偏頭痛的困擾，長期服用感冒糖漿試圖舒緩頭痛症狀，情況不但沒有好轉，反而更加嚴重。由於她的頭痛幾乎每天都發生，對生活及情緒造成很大的影響，不僅家庭失和婚姻破局、工作上也因常常請假遭到資遣，遭受生活與工作的雙重打擊之下，甚至讓她有想要輕生的念頭。

偏頭痛是病！好發於女性有症狀應尋求神經科診斷

高雄長庚神經內科部李蓉蓉醫師說明，偏頭痛需以臨床專業診斷，若患者出現單側、搏動性、中或重度疼痛、日常活動會加劇特徵的頭痛，且每次頭痛持續4至72小時，並具有噁心、想吐、怕光或怕吵的感覺，就有可能是偏頭痛。若是患者頭痛情形更嚴重，超過三個月、每月有半數以上都在頭痛，且在15天中有8天出現以上符合偏頭痛特徵，有很高機會為慢性偏頭痛的患者。

頭痛是一個需要被治療的疾病。李醫師補充，若有頭痛症狀應找尋專業神經科醫師諮詢與診斷，千萬不要小看偏頭痛，每年大約有2%的患者會由偏頭痛轉為慢性偏頭痛，且頭痛發作時恐無法在工作上有良好表現，再來，因為頭痛症狀花費在醫療上的費用可能比一般人高出5倍之多，造成經濟上的損失不容小覷。

慢性偏頭痛治療新選擇 減少回診次數增治療意願

慢性偏頭痛須以預防性藥物治療為主，常見用藥包括抗癲癇、抗憂鬱、抗心律不整的口服用藥。有些患者可能會出現嗜睡、手腳麻痺等副作用，種種因素可能導致患者無法配合每天吞藥，使得醫囑性低，頭痛情況控制不易。

李蓉蓉醫師說，上述提到的李小姐就是嘗試多種口服藥物，但因為強烈副作用讓治療停滯。所幸某天在門診外看到肉毒桿菌素可以預防慢性偏頭痛的海報，讓她鼓起勇氣諮詢。目前施打肉毒桿菌素治療已經超過一年，頭痛情形顯著改善，現在的她已重拾笑容，也漸漸恢復自信回到職場工作。李醫師補充，三個月施打一次的肉毒桿菌素治療，減少傳統口服藥的全身性副作用，也降低回診次數，大幅提升患者治療意願。此外目前健保也有條件給付施打肉毒桿菌素，減輕負擔，造福國內慢性偏頭痛患者。

偏頭痛恐失能 遵循醫囑治療提升生活品質

偏頭痛是造成生活失能的原因之一，李醫師也提醒，國人不要忽略偏頭痛所造成的困擾，現今醫療十分進步，已經有很好的方式可以預防與治療偏頭痛。最重要的是，若有偏頭痛或是慢性偏頭痛的患者，應遵循醫囑治療，多與主治醫師討論與溝通，可以大幅改善生活品質。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48871/

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