乾眼症不要拖 眼科醫師提警訊

用眼睛看螢幕已是新常態，現代人罹患乾眼症的年齡層越來越廣。（本報資料照片）

台灣 亞東醫院張淑雯副院長呼籲，乾眼症患者應積極治療，以免結膜鬆弛、角膜脫皮、潰瘍甚至穿孔。

「30歲的年紀，卻擁有50歲的眼睛！」用眼睛看螢幕已是新常態，有些人每日用眼時間超過10小時。現代人罹患乾眼症的年齡層越來越廣，加上長期配戴變色放大片、近視雷射手術、過度使用假睫毛或濃厚眼妝、酒糟性肌膚等皮膚病變，使得青少年和老年人的乾眼問題加重，亞東醫院張淑雯副院長呼籲，乾眼症患者應積極治療，以免結膜鬆弛、角膜脫皮、潰瘍甚至穿孔。

許多人誤以為乾眼就是缺水，但往往忽略眼睛外層的脂質層，可預防淚膜蒸發，脂質層由瞼板腺分泌清澈的油脂，鎖住保護眼球表面形成的淚膜，使淚液不容易蒸發，保持眼睛的濕潤。瞼板腺功能障礙的患者，分泌的油脂是濃稠甚至凝固狀，易導致淚液蒸發快，進而使眼睛感到乾澀。張淑雯提到，長期用眼的上班族就診比例逐漸增加，近85%患者是瞼板腺功能障礙所導致的乾眼症。

張淑雯表示，乾眼症患者若未積極治療，可能會造成結膜鬆弛、角膜脫皮、潰瘍甚至穿孔。因此及早就醫檢查很重要，可透過OSDI自我檢查量表初步評估，搭配干涉光視網膜斷層掃描儀（OCT）、眼表面干涉儀測量眼表的脂質層厚度與分佈、眨眼模式（不完整次數）等檢查，盡早發現就能盡早治療。

乾眼治療多元，從舒緩症狀的熱敷、人工淚液到熱脈動治療、脈衝光、免疫調節製劑等，都是可以改善乾眼的治療方式。張淑雯副院長建議，民眾若眼睛有任何不適，切勿自行使用眼藥水，應該先至醫院檢查並釐清病因，針對病況給予個人化的治療。

她舉例，瞼板腺功能障礙患者可使用含油質性高、玻尿酸的不含防腐劑的人工淚液，但是自體免疫疾病，像是紅斑性狼瘡、類風濕性關節的患者就不適用油性的人工淚液。另外，亞東醫院更引進脈衝光儀器來治療乾眼症患者，脈衝光治療對於混合型的乾眼症患者適用，針對嚴重乾眼患者、治療瞼板腺皮下孳生的蟎蟲都有成效，但對缺水型的乾眼並不適用。

張淑雯副院長呼籲，秋冬期間天氣乾燥，眼睛的角膜的溫度接受器較敏感，加上PM2.5和空氣汙染 對眼睛的影響，進而導致淚液分泌。很多民眾誤以為是季節性過敏 才流眼淚，但其實是乾眼症所造成。