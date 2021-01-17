腕隧道症候群 微創手術佳

彰濱秀傳紀念醫院骨科部醫師陳志鎧。（圖：陳志鎧醫師提供）

小文（化名）是養生館有名的按摩師傅，靠「手」吃飯，卻飽受腕隧道症候群疼痛之苦，曾開刀治療，現又復發。日前她來門診說：「陳醫師，我之前給其他醫師開過腕隧道症候群，痛很久，傷口也超醜的。聽說現在有微創手術，傷口小且恢復快，是嗎？」

正中神經壓迫產生麻痛

腕隧道是由手腕骨頭與上方橫腕韌帶或屈肌支持帶組成，隧道裡頭有9條肌腱和一條正中神經。正中神經主要功能是傳遞我們大拇指、食指、中指和一半無名指的感覺；腕隧道症候群指的是因為正中神經的壓迫，而產生手部橈側三指半的麻痛（圖一）。

腕隧道裡面有正中神經通過，壓迫到神經，會造成橈側三指半的麻痛感。 （圖：陳志鎧醫師提供）

輕微的正中神經壓迫對日常生活會造成些許不方便，例如：追劇、騎車或睡眠時的針刺麻熱感；嚴重的甚至會造成大拇指肌肉 萎縮無力。

長期重複抓握加重症狀

引起腕隧道症候群的原因，可分成疾病或與職業相關。像糖尿病 、洗腎、甲狀腺病變、風濕免疫疾患或手腕部有受過傷，都是腕隧道症候群相關的疾病；需長時間或重複性抓握或彎曲腕關節的職業，也容易加重並導致腕隧道壓迫的症狀，例如按摩師、作家、雕刻師、木匠、裝配員等。

服藥效果不佳就要開刀

若是初期腕隧道症候群的服藥治療效果不佳，或是正中神經壓迫的症狀已經嚴重影響生活，就要考慮手術。術前需安排神經傳導檢查，排除是否有相關身體疾病或頸部神經壓迫的可能，才能確保手術的有效性。

傳統正中神經解離手術，約7-8公分的切痕解離相關沾黏組織。圖／陳志鎧醫師提供【作者：劉沁娥，日期：2021-01-09，數位典藏序號：20210108222406218】

目前腕隧道正中神經解離的手術，不管是傳統的還是微創的都相當成熟，端看醫師個人的經驗與喜好。傳統的解離手術（圖二），需在手部拉開一個與手腕垂直約7至8公分的傷口，再將正中神經找出，將附近沾黏壓迫的組織分開。

而微創隱痕手術（圖三），則是沿著手腕的皺褶切開約1公分的傷口，利用特殊的器械將正中神經阻擋在刀口之下，再利用U型微創刀打開沾黏的組織。

微創隱痕手術，約1公分的傷口，利用特殊器械暢通腕隧道內的正中神經。（圖：陳志鎧醫師提供）

微創手術傷口小恢復快

因為微創隱痕手術的傷口小、組織破壞少，手術後疼痛也比較小，神經的恢復比較快。三個月後，幾乎只有淡淡一條粉線，沒有明顯的疤痕。

可明顯看出兩種手術疤痕的差異性。（圖：陳志鎧醫師提供）

在與小文溝通後，當天她即接受了微創隱痕正中神經解離手術，手術時間不到十分鐘。術後不到兩周，即可拆除手術縫線，小文就開始「靠手吃飯」了！（圖四）