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防阿基里斯腱斷裂 做好暖身及伸展運動

江良誠
將腳在放鬆狀況下測試將小腿抓壓、放鬆，腳跟與腳掌會跟著伸展動作，這就代表正常狀態，若完全不會動就是腳筋已經斷裂。（圖：南基醫院提供）
將腳在放鬆狀況下測試將小腿抓壓、放鬆，腳跟與腳掌會跟著伸展動作，這就代表正常狀態，若完全不會動就是腳筋已經斷裂。（圖：南基醫院提供）

35歲趙小姐在家追劇利用空檔起身原地踏步運動，結果踩下第一腳隨即就感覺到「啪」一聲，右腳阿基里斯腱斷裂，當場抽痛摔倒站不起來，趕緊由家人載她就醫。

台灣南投基督教醫院骨科醫師沈泰杉說，女患者由急診轉入，檢查後是阿基里斯腱斷裂，但光靠X光片不容易判斷，一般得再從外觀與韌帶理學反射動作去判定，通常患者會先以石膏固定等候手術治療，患者也不能嘗試用腳掌，避免腳筋越縮越高而增加手術難度。

趙小姐成功完成阿基里斯腱修補縫合手術，但手術中發現患者腳筋斷裂面異常整齊，非刃器所傷的斷裂面竟會如此整齊，而斷掉的原因竟是簡單的原地抬腳運動，相當少見。

沈泰杉說，後腳筋斷裂原因有很多，例如：鈍、刃器撞擊、高張力運動、長期慢性發炎等等。鈍器撞擊最常見如：遭大賣場推車撞擊、小孩遭腳踏車後輪捲入，也有惡作劇趁前方抬腳時故意踢其後腳筋案例。

雖然完成手術，但畢竟不會像原本一樣強韌，阿基里斯腱斷裂後還會有一段很長的復健路要走。沈泰杉說，預防阿基里斯跟腱斷裂，最好的方法是運動前確實做好暖身及伸展運動，尤其是冬天，若感覺後腳跟有腫脹痠痛感，可能是出現炎症反應，只要配合醫師治療並且好好休息，就能夠恢復健康。

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