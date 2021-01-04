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手肘痛、肌腱炎…小心「任天堂炎症」找上門

編譯中心／綜合報導
日本醫學專家警告，如果長時間沉浸於電子遊戲，很可能會染上身體某些部位發炎的「任天堂炎症」。 （本報資料照片）
日本醫學專家警告，如果長時間沉浸於電子遊戲，很可能會染上身體某些部位發炎的「任天堂炎症」。 （本報資料照片）

受到新冠肺炎疫情影響，為了防疫，許多人都會盡量避免外出。而在家閒閒沒事的時候，更有不少人會用打電動來消磨時間。最近日本就有專家指出，如果打遊戲的時間過長，很可能會得到「任天堂炎症」。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本兵庫縣蘆屋市松本診療所的院長松本浩彦近日表示，由於任天堂實在太紅，因此有些人會用「任天堂」當作所有電玩的代名詞。不過這樣的現象，事實上在醫療圈中也能看到。

松本指出，過去任天堂遊戲主機「Wii」紅透一時，特別是體感功能令人耳目一新，許多玩家因此著迷主機上的運動遊戲。但由於沉浸在遊戲中，容易忽略掉身體的疲勞，從而出現關節發炎的患者。這樣的病況稱為「急性Wii炎症（英文Acute Wiiitis）」，而根據發炎的部位，更有「Wii肘」、「Wii膝」的細分。

另外，因為打電動長時間坐著，引起的下肢靜脈血栓現象，也被認為是Wii發炎的亞種。而在打電動時，長時間激烈按壓手指，造成的急性拇指肌腱炎，稱為「任天堂炎症（英文Nintendonitis）」。除此之外，更有因打電動而憋著不上廁所，導致排尿功能異常的患者。

松本認為，像這些因遊戲而起的症狀，在美歐甚至成為社會問題，並且被世界最權威的醫學雜誌「新英格蘭醫學雜誌」討論到，可見得其威力不容小覷。呼籲大家在享受電動的同時，也必須注意身體健康。

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