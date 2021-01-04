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食道遲緩不能 內視鏡解決

鍾承軒／台灣亞東醫院肝膽胃腸科、超音波暨內視鏡中心主任
1. 內視鏡發現食道-胃交接處括約肌攣縮。（圖：鍾承軒提供）
1. 內視鏡發現食道-胃交接處括約肌攣縮。（圖：鍾承軒提供）

「食道遲緩不能症」及「胃輕癱」是相當擾人的腸胃道疾病。罹患食道遲緩不能症者，會有吞嚥困難、胸痛、嘔吐等症狀；胃輕癱患者，則會有乾嘔、上腹脹痛、胃酸食物逆流及嘔吐等症狀，嚴重者會出現營養不良的併發症

一名35歲女性，長年吞嚥困難，經食道高解析壓力計檢查，確診為食道遲緩不能症後，接受經口內視鏡肌肉切開術治癒，在術後第二天即開始由口進食且吞嚥困難明顯改善，體重於術後3個月增加10%，又恢復享受健康美食的生活。

另一位30歲罹患第一型糖尿病女病患，長期接受胰島素治療，飽受乾嘔、上腹痛及飯後腹脹嘔吐困擾，經胃排空核醫攝影後確診胃輕癱，患者接受經口內視鏡肌肉切開術治療，在術後第二天也開始由口進食，且上腹脹痛及嘔吐情形明顯改善，配合血糖與飲食習慣控制後，體重於術後3個月增加5%，恢復健康生活。

一般健康的人進食後，會藉由內臟神經系統發號施令，來調節食道與胃部的肌肉，再經由規律的肌肉收縮，會將食物推入小腸消化並吸收。然而，當食道或是胃的收縮功能因為疾病而發生障礙時，就會導致食物排空功能異常。

近年來隨著內視鏡技術的發展與進步，2018年台灣亞東醫院首創利用經口內視鏡幽門肌肉切開術治療難治性胃輕癱的成功案例後，目前在食道遲緩不能症及胃輕癱的內視鏡治療達到技術成功率90%、臨床改善率70%，無併發症及死亡案例。

臨床上診斷腸胃道蠕動異常疾病，會利用胃鏡先排除器質性阻塞的可能，再輔以胃部核醫攝影及高解析壓力計來診斷。治療方式會先建議以低纖低脂飲食及少量多餐的方式，並給予促腸胃蠕動藥物進行，不過以往經驗指出反應皆不如預期。

在過去，患者常需要接受侵入性外科手術治療，使得手術恢復時間較久，預後也較差。新興的口內視鏡技術可以取代外科手術的括約肌切開術，治療食道遲緩不能症及胃輕癱，文獻報告成功率達70%以上，而可能的併發症包括出血、穿孔與感染，發生率通常低於10%。

3. 術後食道與胃交接處括約肌攣縮狀況明顯改善。（圖：鍾承軒提供）
3. 術後食道與胃交接處括約肌攣縮狀況明顯改善。（圖：鍾承軒提供）
2. 內視鏡將食道的內環肌與下食道括約肌切開。（圖：鍾承軒提供）
2. 內視鏡將食道的內環肌與下食道括約肌切開。（圖：鍾承軒提供）

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