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56歲婦人肚大如懷雙胞胎 開刀取出7.9公斤超大子宮肌瘤

黃寅
長安醫院醫師魏沛秝說，婦人的子宮肌瘤直徑27公分、重達7.9公斤，比雙胞胎還大。(圖：長安醫院提供)
長安醫院醫師魏沛秝說，婦人的子宮肌瘤直徑27公分、重達7.9公斤，比雙胞胎還大。(圖：長安醫院提供)

一名56歲婦人肚子大得像懷孕，日前因上腹部疼痛到腸胃科就醫，醫師發現有異後轉診至台灣長安醫院進一步檢查，婦產科醫師發現她長了一顆直徑27公分、重達7.9公斤的子宮肌瘤，整體而言甚至比雙胞胎還大。醫師魏沛秝及吳佩玲合力為她進行子宮全切除手術，經過兩小時才順利將這顆巨瘤取出，讓婦人如釋重負。送驗後，病理報告是良性子宮肌瘤。

來源：UDN影音

魏沛秝指出，這名婦人五年就曾查出有肌瘤，並建議她要開刀，但她因為害怕而一拖再拖，直到上腹痛才就又求助醫師。檢查發現，她的子宮肌瘤已經頂到橫膈膜，並嚴重壓迫到她的上腹部及膀胱，才會造成她上腹痛及頻尿等不適症狀，必須實施切除手術才能解決這些不適。

她說，子宮肌瘤是常見的婦科疾病，40歲以上有近4成的人有子宮肌瘤，且隨著年紀增長，女性長肌瘤的情況更普遍。目前子宮肌瘤的成因不明，但是卻發現會遺傳，如果媽媽有子宮肌瘤，女兒也往往都會有肌瘤。

一旦出現月經經血過多、月經來時會引起經痛，或是有壓迫感，以及可能產生頻尿或是壓迫疼痛等症狀時，就須立即就醫處理，千萬不要拖。

魏沛秝說，雖然子宮肌瘤以良性居多，但是仍有千分之三的惡性機率，千萬不要輕忽。女性每年做子宮頸抹片檢查時，也要搭配做陰道的超音波檢查，檢查有沒有子宮肌瘤、卵巢囊腫、巧克力囊腫等婦科疾病，早期發現早期治療。有子宮肌瘤的女性，也一定要定期追蹤，才能隨時掌握肌瘤狀況，避免大到影響身體健康，壓迫到其他器官。

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