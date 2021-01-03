存「老」本、練肌力！重訓強身避傷害

許多人觀看網路影片自學健身，很容易造成運動傷害。（本報資料照片）

30多歲、在藥廠工作的王怡心最近練起重訓，因為70幾歲父親因病住院，臥床一個月，原本雙腿粗壯，後來竟變成「小鳥腳」，肌肉 萎縮，必須倚賴輪椅。王怡心說，之前總認為只要流汗、有動就好，在健身 房只上瑜伽、拳擊有氧等團課，看到父親行動不便，深感肌力、腿力的重要，為此，再花錢購買30堂一對一的重訓課程。

台灣 世界健身中心資深教練ANDY表示，傳統觀念認為只有年輕男性才想練重訓，練出胸肌、腹肌，讓外型加分。近年來，中壯年重訓人口明顯增加，許多人是因健診報告滿是紅字，或看到年邁父母因肌肉萎縮，行動不便，心生警惕，才加入健身行列。

56歲牙科醫師鄭銘鎮指出，執業23年，幫患者治療牙齒時，總需彎腰低頭，日子一久，頸椎腰椎都出問題。40歲時，自覺再這樣下去，不用到退休，人可能就先垮了，為此，積極騎單車、踩飛輪、練重訓。他說，練重訓肌力增強，腹部核心更穩定，身型挺拔，年輕許多，原本頸椎腰椎退化異常，慢慢獲得改善緩解。

62歲孟先生也有同感，練重訓兩、三年的他說，「才練半年，就有感覺」，學會控制核心肌群及下肢力量，打高爾夫懂得利用後背旋轉力道，不再只靠肩膀使力。

依照美國運動醫學會指引，每周最好重訓二至三次，每次一小時。（本報資料照片）

練肌力好處多：降低疾病風險 減少晚年臥床機率

「養肌、鍛鍊肌力，可是好處多多。」台灣聯新國際診所復健科主治醫師吳易澄說，肌力是人體活動的重要元素，如果能維持一定肌力、肌肉量，就能延緩老化，降低罹患骨鬆、失智及三高慢性疾病等風險。另可保護關節組織，減少退化所引起的疼痛。如果肌力不足，甚至罹患肌少症，晚年勢必悲慘，恐需長期臥床，拖累家人。

不過，練重訓、阻力運動，過程無趣又累人，不少人嘗試幾次後意興闌珊。吳易澄建議，初學者應該找人陪，一起運動，另由專業運動教練從旁指導，告知如何以正確姿勢操作器材，才能避免運動傷害。

提醒初學者：看影片自學 常見運動傷害

UFC Gym教練Patrick指出，許多人觀看網路影片自學健身，只能學習外觀姿勢，卻無法掌握到運動時，肌肉該如何發力，以及如何調整呼吸節奏，很容易就造成運動傷害。如有教練在旁協助指導，就能降低學員運動傷害風險，有人在旁督促，也能激發動力。

ANDY舉例，原本駝背的人積極練胸，但缺乏專業教練指導，可能讓駝背更嚴重。此外，許多人不瞭解自身生理狀況，貿然投入運動，可能引發後遺症，例如，退化性關節炎患者就不適合打拳擊有氧，應先加強下肢肌肉力量，藉此保護關節組織，否則關節炎將更為嚴重。

吳易澄指出，隨著重訓的人口增加，近幾年，復健科門診中的下背痛患者明顯增加，大都是練習下肢阻力運動時，姿勢不對，引發疼痛，「初學者確實有必要請教練從旁協助。」

至於重訓頻率，吳易澄表示，依照美國運動醫學會指引，建議每周重訓二至三次，每次一小時。吳易澄指出，如果能夠持之以恆，配合飲食，就能逐漸提高肌肉比率，等到練出胸肌、腹肌等線條，相信就有滿滿成就感，樂在其中。