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手指、腳趾麻痛變色 原來雷諾氏症作怪

陳惠惠
雷諾氏症患者皮膚會「白一節、紫一節」，有患者還會伴隨陣陣麻痛感。（圖：萬芳醫院提供）
雷諾氏症患者皮膚會「白一節、紫一節」，有患者還會伴隨陣陣麻痛感。（圖：萬芳醫院提供）

天氣一冷，一名30多歲女性上班族就覺得手指、腳趾尖冷冰冰，還「白一節、紫一節」，不時陣陣麻痛，就醫發現原來罹「雷諾氏症」。醫師提醒，嚴重恐組織一天內就發黑壞死，須盡早就醫。

台北萬芳醫院過敏免疫風濕科主治醫師沈佑銓說，雷諾氏症是因血管發炎，管壁變厚、管徑變窄，「就像是年輪蛋糕」，血管也可能攣縮，血流不易通過。不同於正常皮膚遇冷熱變白或發紅，雷諾氏症患者是局部變色，往往從一根指頭開始，如末梢缺血時變白、缺氧時發紫，充血呈紅色。

也因得不到足夠血流，手指、腳趾末端血液循環差，沈佑銓說，輕微的患者會有麻痛、灼熱感，嚴重時組織會因缺氧受損發紫，曾有患者五根指尖黑如髮色，如武俠小說裡的「九陰白骨爪」。因無法截肢，只能等患部自行壞死脫落，有些患部脫落後傷口不易癒合，易有感染問題。

沈佑銓說，雷諾氏症可分為原發、次發性。原發性雷諾氏症沒其他免疫疾病，卻可能有將來發生其他免疫疾病預兆；次發性常合併其他免疫疾病，如紅斑性狼瘡、硬皮症、類風濕性關節炎等。另外，也可能因情緒壓力或藥物引起，如血管收縮、擴張劑等。

治療上，以血管擴張、促進血液循環藥物為主，有時也會使用避免血栓藥物。此外，不管是冬天或夏天在冷氣房裡，手腳保暖很重要。

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