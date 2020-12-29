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突發性耳聾 病毒惹的禍

陳雨鑫
醫師提醒，突發性耳聾一定要把握7天黃金治療時間，如果延遲治療，可能會導致聽力永久損失。（本報資料照片）
醫師提醒，突發性耳聾一定要把握7天黃金治療時間，如果延遲治療，可能會導致聽力永久損失。（本報資料照片）

40多歲的上班族阿凱為了趕年終報告，連續熬夜兩天，日前終於可以好好睡一場覺，不料一起床，右耳幾乎沒聽力，原以為只是耳鳴，經過半天聽力依舊未恢復，就診才發現是「突發性耳聾」，幸及時住院治療，才挽回聽力。

台灣振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，秋冬是突發性耳聾的好發季節，突發性耳聾屬於一種病毒感染，該病毒類似帶狀皰疹病毒，長期潛伏在聽覺神經內，一旦免疫力下降就可能發生，近期臨床上突發性耳聾的患者，大約增加二到三成。

力博宏表示，突發性耳聾大多發生在60歲以上的長者，好發率是10到20歲年輕族群的10倍，並以「單側」聽覺突然喪失為主要症狀；突發性耳聾通常是發生在清晨，過去在3C尚未普及的年代，滴答作響的鬧鐘，常成為發現突發性耳聾的指標物品，現在大多是早起後，感覺到耳鳴、耳朵悶，使用耳機才發現單耳聽不見。

力博宏表示，突發性耳鳴必須符合「333」條件，三天內發生症狀、連續出現三個頻率、檢查後聽損達到30分貝以上，部分的患者則會合併出現「眩暈」的症狀，若是出現眩暈症狀，治療效果大多不佳。

力博宏表示，過去談及突發性耳聾，常會稱其為「耳中風」，屬於血管型阻塞，導致的聽損問題，但近年談到突發性耳聾仍以病毒引起為主，血管引起的就是單純的中風，發生在耳朵的部位，不然，大多的民眾會以為耳中風是腦中風引起的疾病，較容易被誤導。

病毒引起的突發性耳聾，除了增加強免疫力，沒有太多可以預防的方式，至於是否可以施打帶狀皰疹疫苗作為預防，力博宏表示，並未有相關的研究顯示有效果。他說，想要避免突發性耳聾的發生，除了提高警覺，平時要有正常的作息、秋冬注意保暖。

突發性耳聾與所有疾病一樣，愈早發現治療效果愈好；目前的治療方法以類固醇為主；力博宏表示，類固醇的效果也是「333」，三分之一能完全恢復、三分之一恢復一半、三分之一完全喪失聽力。

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