「無輻射電燒」 治癒孕婦心律不整又保障醫師安全

台灣 成大醫院以「無輻射電燒」成功治癒心律不整的孕婦，希望能夠推廣到其他的心臟手術，讓輻射對健康的影響降到最低。

成大醫院心臟血管科主治醫師陳儒逸日前指出，該名患者是在懷孕24周時，突然感覺心跳加速，快要昏倒，而急診就醫，經量測心跳超過每分鐘160下，診斷為陣發性上心室頻脈合併血壓 下降，由於是孕婦，投藥治療多所顧忌，經醫療團隊評估後，以「無輻射電燒」成功治癒。

這名孕婦接受無輻射電燒是成大醫院首例，目前最新的歐洲心律不整治療指引已將「無輻射電燒」用於孕婦，列為「中度推薦」。

「無輻射電燒」是利用貼片取代X光機，達到立體定位心臟及導管的效果，讓醫師可以在完全無輻射的情況下幫病人進行電燒，醫師也無需再穿著鉛衣，達到雙贏。成大迄今已累積30多例「無輻射電燒」經驗，所需電燒時間已與傳統電燒無異。

一般心律不整的治療選擇，不外乎藥物或電燒。陳儒逸表示，傳統電燒治療需透過X光機的照射輔助，才會知道導管位置以記錄心電訊號及電燒，X光機記錄十分鐘，等同於照了兩百張胸部X光，這樣的輻射劑量有可能增加胎兒先天畸形及生長遲滯的疑慮。現在則有「無輻射電燒」，可以達到無輻射的治療。

陳儒逸相信，「無輻射」的觀念及技術會影響到未來的醫療，應用到所有心臟植入性電子儀器的置放等其他醫療，真正達到「無輻射」的治療時代。

成大醫院婦產部主治醫師游振祥指出，唯有在孕婦身體健康無虞的情況下，胎兒方有良好的生長環境。如果孕婦有心律不整引發心臟功能受損的症狀，就必須給予妥善的治療，才能確保母胎的健康，而電燒治療則是一種選擇。

傳統上可以請孕婦穿上鉛衣，以減少胎兒受到輻射的影響，現在有無輻射電燒之醫療技術，便可免除受到輻射的顧忌。對孕婦而言，最適切的處理方式，應該是與心臟科與婦產科醫師討論所有可能治療的利弊得失後，再做最後選擇。