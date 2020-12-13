預防眩暈復發 減輕壓力 注意保暖

眩暈發作時要避免跌倒，並盡快就醫。（本報資料照片）

眩暈發作起來，嚴重時讓人根本下不了床，一步都走不穩，大暈狂吐，痛苦得不得了，輕微的也會讓人心煩意亂，工作、社交大受影響，恨不得能有神醫神藥，可以把症狀瞬間治好。可惜現實生活中，眩暈的治療並沒有那麼單純，因為其成因複雜，僅有部分人能快速見效，許多病人還是要耐心回診、服藥，更重要的是維持正常作息、減輕壓力，秋冬要注意保暖，才能減少復發機會。

台灣 台大醫院耳鼻喉部主治醫師楊庭華表示，引起眩暈的內耳疾患有多種成因。例如常見的良性陣發性姿勢性眩暈（耳石症）、前庭神經炎 、梅尼爾氏症，在治療方式上就各不相同。

1.耳石症

施以耳石復位術，利用重力和姿勢變化，移出耳石。

以耳石症為例，耳石器官與半規管處在相鄰的位置，半規管開口雖小，掉落的耳石還是可能會進入半規管，如果量多聚集成團，在特定角度的運動下，就會造成眩暈。耳石團可能隨日常活動震盪而漸漸散開，使眩暈症狀好轉，但若症狀持續就需要施行耳石復位術，在醫師引導下，利用重力和姿勢變化，讓耳石移出半規管，效果相當良好。

楊庭華表示，部分病人可能一次見效，但多半需要重複數次，所以在門診施行外，也會給病人衛教單，回去在家人陪伴下做較為簡易及安全的復位法，通常兩周到一個月內症狀可消除。

2.前庭神經炎

症狀嚴重常需臥床，需藥物控制與平衡復健運動。

前庭神經炎是內耳性眩暈當中症狀最嚴重的。由於平衡神經功能嚴重異常，剛發生時病人的暈與嘔吐都十分強烈，多半躺在床上不能動，就醫時常常需要出動救護車。這樣的症狀可能持續數日方才漸漸改善，當下只能採用支持療法，病人盡量臥床休息減少動作，並以藥物減輕眩暈與嘔吐的發生。

楊庭華表示，前庭神經炎的恢復主要依賴中樞神經系統的各種代償機制，包括視覺及本體感覺的協助。長期來說，多半能回復正常生活，但也可能留下一些後遺症。例如在動作中感覺到短暫的失衡或眩暈。

平衡復健對於前庭神經炎的康復有很大助益，所以只要過了臥床期，就要趕快開始做平衡復健，這也能加快平衡的恢復。平衡復健要由簡而繁，由慢而快，不要操之過急，過程中要注意安全。除了基本的平衡復健體操之外，騎腳踏車、打球，都是很好的平衡復健活動。

3.梅尼爾氏症

調適壓力、限制鹽分攝取、避免特定食物、改善作息。

梅尼爾氏症約佔內耳性眩暈的一成，臨床表現為眩暈伴隨有聽力症狀，而且症狀常會隨時間波動。比如早上聽不清楚，耳鳴比較大聲，比較暈，但可能到下午又變好一些。

梅尼爾氏症被認為與內耳的內淋巴水腫相關，治療亦有用利尿劑去消水腫的方式。病人若有壓力過大、焦慮、睡不好等問題，會惡化眩暈及聽力症狀，這時也可能需要抗焦慮的藥物。其他口服或耳內注射藥物的方式，可由醫師視病情適時給予治療。

不過藥物只是治療的一環，楊庭華表示，最重要的還是壓力調適、限制鹽分攝取，及規律的睡眠作息。像護理人員作息不定，也是梅尼爾氏症好發族群。適當的食物選擇可能也有幫助，有些病人少吃乳製品或發酵食品會減少發作的機會，但並非所有患者都需要食物限制，原則上發現有吃了會暈的食物，就盡量不要再吃。

楊庭華表示，梅尼爾氏症的病人基本上很敏感，要避免壓力，情緒緊張、心情低落。他舉例有位商務人士病患，飽受梅尼爾氏症反覆發作之苦多年，結果搬去中南部務農後就不藥而癒。氣候改變也是好發因子，冷天睡覺要保暖裸露在外的頭部，可以開暖氣，能減少眩暈發作的機會。

4.其他原因的眩暈

心血管問題或藥物影響。

曾參與推動北榮開設眩暈聯合門診的神經內科主治醫師林永煬表示，引發頭暈或眩暈的原因很多、需依症狀發生過程及相關身體病徵仔細評估，才能有正確的診斷。除了耳科或周邊神經的問題，也可能來自中樞神經方面的疾病，例如暫時性腦缺血發作、腦幹或小腦中風 、前庭型偏頭痛、癲癇性眩暈 、多發性硬化症、頭頸部動脈剝離等等。有些頭暈或眩暈與心臟血管問題有關，例如心律不整、冠狀動脈疾病，甚至主動脈剝離等。

另外，很多藥物也會使某些患者感到頭暈不適，包括心血管藥物、神經科藥物、身心科藥物、抗癌藥物，甚至治攝護腺肥大的藥物也有可能。林永煬提醒，只要感受到跟以往很不一樣的平衡感失調、頭暈的感覺、暈眩，都要仔細檢查，不要輕忽。

氣候改變也是好發因子，天冷頭部要注意保暖。（本報資料照片） 有些腦中風病例是以突發性眩暈來表現。（本報資料照片）