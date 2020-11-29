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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

重訓練肌肌 會變小GG？

李樹人
許多男性投入健身、重訓，但練大了肌肉，陰莖睪丸卻維持現況，從視覺上看確實縮水了。 （Getty Images）
許多男性投入健身、重訓，但練大了肌肉，陰莖睪丸卻維持現況，從視覺上看確實縮水了。 （Getty Images）

「怎麼每個健美先生的GG都那麼小？」轉台時，剛好看到運動頻道節目，小雲轉頭看著最近至健身房勤練重訓、正在客廳角落舉啞鈴的老公褲襠，突然有種不妙的感覺，心想「原本就不大的，再這樣練下去，那還得了！」

變壯碩 視覺陰莖變小

許多重訓有成的男性常習慣穿著背心或打赤膊，展示傲人肌肉，或常以手機自拍胸大肌、肱二頭肌、腹肌、人魚線或是粗壯的大腿，甚至對著鏡子來一張背部斜方肌。不過，脫光衣服後，小老弟就顯得有些不長進。

健身真會影響男人的生殖器大小嗎？台灣義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，最近幾年，掀起重訓風氣，許多男性投入健身、重訓，配合高蛋白飲食，希望肌肉能夠一瞑大一吋，但練大了肌肉，陰莖睪丸卻維持現況，從視覺角度來看，確實縮水了。

 

補過頭 恐讓蛋蛋萎縮

王起杰強調，如果只是練練重訓，補充高蛋白，身材變壯碩，小老弟有些不稱頭，沒跟著長大，這還沒關係。就怕為了在短時間內增肌，補充過量男性荷爾蒙，這就可能讓陰莖及蛋蛋萎縮。

王起杰說，曾收治過好幾個健美選手，一進診間，直言想使用男性荷爾蒙，口服或貼片劑型都可以，希望讓肌肉變大，消除脂肪，但這種取巧方式卻有許多後遺症，恐造成生殖器萎縮，甚至提高不孕機率。

一般來說，男性荷爾蒙是用來治療男性更年期，或是男性荷爾蒙低下等症狀，在治療前，必須先抽血檢驗荷爾蒙濃度，如低於一定標準，才會在醫師評估下使用。

愛運動 性愛頻率偏高

如果男性荷爾蒙正常甚至偏高，還使用男性荷爾蒙製劑，蛋蛋就會開始偷懶，產生依賴性，減少分泌男性荷爾蒙，以致逐漸萎縮，最後製精能力也變差，提高不孕比率。

王起杰說，這說明了為何許多健美先生比賽時，全身僅著一條小小三角褲，體型是黝黑的「大巨巨」，但褲檔裡的內容物卻嚴重縮水，與滿身肌肉相較，確實不成比例。

不過，小雲先別緊張，如果另一半只是勤練重訓，多吃高蛋白飲食，GG是不會變小的，而小雲還可能因此受惠。男性如果養成運動習慣，持續有效運動，睪丸分泌較多男性荷爾蒙，提高性欲，研究顯示，男性荷爾蒙與性衝動成正比，所以愛運動的男人愛愛頻率比較高。

運動333 提高性愛品質

做哪些運動，才能提高性欲？答案是「有效運動」，王起杰表示，只要達到「333」原則，就能增加荷爾蒙分泌，一周至少運動3次、每次30分鐘，且心跳要超過每分鐘130下，所以重訓、打球、跑步、有氧運動，除了維持體能，還能提高性愛品質。

至於瑜伽，因無法提高心跳，而難以促進荷爾蒙分泌，增加性欲。不過，練習瑜伽，能夠讓身體更柔軟，在性愛過程中，嘗試許多高難度動作，也有助於增加性愛愉悅度。

男性荷爾蒙與性衝動成正比，所以愛運動的男人性愛頻率比較高。（Getty Imag...
男性荷爾蒙與性衝動成正比，所以愛運動的男人性愛頻率比較高。（Getty Image）

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