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顱內動脈瘤破裂 開刀搶時如「拆炸彈」

黃寅
長安醫院神經外科醫師李漢忠形容，「開顱夾除手術」手術過程有如拆炸彈。(圖：長安醫院提供)
長安醫院神經外科醫師李漢忠形容，「開顱夾除手術」手術過程有如拆炸彈。(圖：長安醫院提供)

一名41歲婦人日前因突然的爆炸性頭痛、腦壓增加、意識開始嗜睡昏迷，被家人緊急送往急診，經診斷是「顱內動脈瘤破裂」，馬上為她進行「開顱夾除手術」，術後復原狀況良好。因顱內動脈瘤破裂95%事前無症狀，醫師呼籲超過30歲民眾，每年定期做健康檢查，早期發現腦部血管異常，以免不幸憾事發生。

台灣長安醫院神經外科醫師李漢忠指出，顱內動脈瘤破裂是出血性腦中風的主因之一，因腦血管結構異常，長期受到血流不平均的壓力，造成動脈血管鼓出囊泡，形成血管瘤。通常一旦破裂，往往造成20%以上死亡率、50%以上的重殘，能走出醫院的患者，10位裡面不到3人。

他強調，動脈瘤破裂初期，下視丘會分泌血管收縮素，讓破裂處隨血管收縮，醫師此時才得以利用時間進行血管攝影並進行搶救。搶時間對這樣的患者非常重要，也必須馬上執行高難度的開顱夾除手術預防再次破裂出血。

李漢忠形容，手術過程有如拆炸彈般，因有7~10%會在手術中再爆掉，若放任不處理，24小時內5%、14天內20~25%會再次破裂，每次破裂都是一次大出血，會有20%的死亡率，可說分秒必爭。

李漢忠指出，顱內動脈瘤破裂發生率萬分之一，95%事前無症狀。呼籲女性超過30歲、男性超過35歲，尤其是有家族病史及三高患者，每年定期到醫院做健檢，一旦發現動脈瘤，建議住院接受腦部血管攝影檢查，以後更需每年追蹤一次腦部核磁共振造影，早期發現及治療。(黃寅)

攝影 台灣 中風

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