頸動脈狹窄 醫：恐致二次中風

患者右側頸動脈狹窄（左），右為置放支架打通後情形。(圖：澄清醫院中港院區提供)

一位70多歲的男性病患腦中風 後，檢查出他的雙側頸動脈狹窄程度都高達90%以上，台灣澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪說，頸動脈狹窄在60％以上，如果不及時處理的話，更可能再導致下一次的中風；經置放頸動脈支架，配合藥物和復健一個多月後，該病患已經可以自己行走，關鍵是讓患者心臟打出的血液，順利通往腦部。

張耿豪說，頸動脈狹窄是不易察覺的疾病，患者可能毫無症狀，約有20％的缺血性腦中風是因頸動脈狹窄造成，只要及早發現，及時接受頸動脈支架置放術，可大幅減少腦中風機率，降低造成長輩的失能跟家人的負擔；預防性的頸動脈超音波檢查，更顯重要。

這位年歲已高的男性，有糖尿病 跟心血管疾病，放過冠狀動脈支架，幾年來一直規律的服藥，某天清晨一覺醒來，站起身後頻頻跌坐在地，家人聽見聲響前去觀看，卻聽不懂在講什麼，等扶起坐好，發現也無法自己穿衣服，左手根本舉不起來。

緊急做腦部電腦斷層檢查，竟然是腦中風，再經神經內科仔細地檢查，發現爺爺左右兩側的頸動脈都有十分嚴重的狹窄，心臟打出的血液根本無法通往腦部，才導致了這麼突然的腦中風。

為了預防再次的腦中風，便會診心臟內科，經血管攝影發現兩側頸動脈血流入口處都嚴重鈣化，而且狹窄程度都高達90%以上，導致腦部血流受到相當程度的影響。後來進行「頸動脈支架置放術」，先在雙側頸動脈置入特製的「過濾網導絲」，在狹窄的部位放上「頸動脈支架」，之後再用氣球擴張術，形成新的順暢的血管通道，歷時約兩個小時就完成。

張耿豪說，從各個研究顯示約有兩成的缺血性腦中風是由於頸動脈狹窄所引起。疾病初期，患者可能毫無症狀，也可能發生單側肢體無力、嘴歪眼斜、說話口齒不清，或單側視力障礙；嚴重的患者即使經由積極藥物治療，有症狀的比率仍然高達20%，而狹窄不及時處理的話，更可能再導致下一次的中風。

他提醒，由於頸動脈狹窄難以自我檢測，必須藉由頸動脈超音波檢查才能有效診斷，因此建議年滿50歲以上的民眾，若有糖尿病、高血壓 、高血脂或抽菸習慣者，可以尋求神經內科醫師評估，定期接受頸動脈超音波檢查；此外，若突然出現視力不清楚、手腳麻痺無力或講話突然大舌頭等症狀，千萬要提高警覺及時就醫。(黃寅)